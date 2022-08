Golobova vlada nad sistemsko korupcijo v zdravstvu. Noč: Vse to smo že videli.

Krivcev ne bodo iskali, je dejal minister, je pa nujno, da do okvirnih in predvidenih časovnic "počrpamo karseda največ ali pa vsa sredstva".

Krivcev ne bodo iskali, je dejal minister, je pa nujno, da do okvirnih in predvidenih časovnic "počrpamo karseda največ ali pa vsa sredstva". Foto: STA

Izplen črpanja sredstev za investicije v zdravstvu je zelo nizek, je v torek opozoril minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Za izboljšave, ki bi jih lahko vpeljali v slovenske bolnišnice, tako ostaja neporabljenih na milijone evrov. "Ne želimo iskati krivcev za to," je še izpostavil minister, na katerega pa že letijo očitki skupine zdravnikov, zbranih v skupini zdravstvo.si, da so z umikom novele zakona o javnem naročanju stopili v smer korupcije in dogovorne ekonomije v slovenskem državnem zdravstvu. Z ministrom se je v oddaji 24 ur zvečer soočil zdravnik Marko Noč.

Od približno 770 milijonov evrov, ki so v letošnjem finančnem načrtu ministrstva za zdravje, je slaba polovica namenjena obvladovanju epidemije covid-19, za investicije pa je predvidena nekaj manj kot tretjina vseh sredstev.

Želja ministrstva je, da se noben projekt ne izpelje pod kakršnimkoli sumom korupcije, absolutno pa po besedah ministra Danijela Bešič Loredana ne drži, da bi zavrnili kakršnokoli plačilo računa ali ustavili katerokoli gradnjo.

Novela bi prinesla nižje cene na enotnem evropskem trgu

Zdravnik Marko Noč, vključen v iniciativo zdravstvo.si, ki je prvi opozoril na preplačila pri nabavi žilnih opornic, je v oddaji komentiral, zakaj bi bila potrebna novela o javnem naročanju. "Ta novela odpira pot temu, da bi razbili monopolistični slovenski trg medicinskih materialov in aparatur. Da bi Slovenija lahko končno izkoristila svoje članstvo v Evropski uniji in s tem mesto na enotnem evropskem trgu in bi po bistveno nižjih cenah, ki veljajo v razvitih in najmanj skorumpiranih evropskih državah, lahko kupovala isti medicinski material," je pojasnil Noč.

V iniciativi še menijo, da je ukinitev novele javnega naročanja korak nazaj v smer korupcije v zdravstvu in za primer navedli cene žilnih opornic – ista žilna opornica istega proizvajalca, ki v Nemčiji in Skandinaviji stane med 50 in 100 evri, bo pri nas še vedno stala od 200 do 350 evrov.

Urad za investicije: prej prazna vreča, po novem vsebina

Noča je zanimalo, zakaj so sploh ukinili novelo. "Če bi samo ukinili, bi bila zadeva res taka, kot je. Moramo povedati, da je nismo ukinili. Ukinili smo ta urad pri vladi. Ta urad bo zdaj postavljen v Urad za investicije na ministrstvu za zdravje. Moramo tudi vedeti, da je bil ta urad brez vsebine. Od kapacitete deset zaposlenih je bil en zaposlen in vsebina referenčnih cen je bolj ali manj prazna. Vse te bomo od 1. septembra prenesli v naš urad, kjer bomo vse te cene, tudi pri investicijah, tudi pri nabavi drage medicinske opreme, predvsem pa pri medicinskih pripomočkih, zvezali s primerljivim sistemom nabave zdravil. Zdaj vsebina, prej prazna vreča," je na to odgovoril minister Bešič Loredan.

Noč pa meni, da noben urad ne more nadomestiti zakona, ki natančno določa vsebino in s tem tudi ravnanje kakršnegakoli urada. "V osnovi je to res. Ampak če pogledamo, kako je zastavljen Urad za investicije, nadzor in kakovost, in ki temelji seveda na vsebini, in ta vsebina bo že. Smo pa blizu temu, kar pravzaprav pravijo v skupini zdravstvo.si," je Noču odgovoril minister.

Noč ne vidi nobenega smisla

Noč je ob tem izpostavil, zakaj je potem težava v zakonu? "Zakaj je bilo novelo treba ukiniti, če gremo vsi v isti smeri?" je dejal Noč, minister pa, da bodo novelo, ki je bila ukinjena z interventnim zakonom, oziroma vladni urad zdaj integrirali v nov urad in hkrati še naredili red na investicijah in na nabavi drage medicinske opreme. "Tega do zdaj ni bilo. Torej bo paket, od zdravil, medicinske opreme, investicij in drage medicinske opreme zapakiran v celoto."

"Videl sem že veliko takih uradov in pobud. Upam le, da bo res tako. Ampak realno gledano pa nikakor nisem prepričan," je ministru odgovoril Noč.

Elektronske dražbe in skupinsko javno naročanje

Noč, ki predlaga obvezne elektronske dražbe in skupinsko javno naročanje za vse medicinske pripomočke v Sloveniji z možnostjo sodelovanja dobavitelj iz celotnega evropskega prostora in tudi uvedbo referenčnih cen za posamezne materiale, je pojasnil, da je to pomembno, ker slovenski trg obvladajo monopolisti, distributerji, ki ekskluzivno ponujajo določen material "in na strani medicine je, ali to kupi po tisti ceni, ki jo seveda oni dajo," je med drugim komentiral Noč.

Treba bo spremeniti sistem, se je strinjal minister: "Mi imamo v Sloveniji en poseben sistem, to je nabava prek grosistov. To se dobro ve in grosisti so tisti, ki diktirajo ceno. S sistemsko spremembo lahko to seveda preskočimo."

A Noč je vztrajal in se še enkrat vrnil k noveli zakona: "Zadeva je pač v pravnem neskladju in jaz bi rekel sledeče. Če ti vaši pravni strokovnjaki to vedo, potem seveda, če veš kje je težava, jo rešiš in popraviš zakon tako, da se ohrani vsebina. Drugače bi pa za te vaše strokovnjake imel eno pravno vprašanje. A to pa je v skladu z evropsko zakonodajo, da se isti material na enotnem evropskem trgu nekje plača dvakrat več kot v najbolj razvitih deželah, kjer je mimogrede dvakrat večji prihodek na prebivalca? Skratka, a to je pa v redu?"

"Ni v redu, ampak je pa v skladu z našo zakonodajo. To vemo, zato jo bo pa treba spremeniti," je še dejal minister, ki je priznal, da je sistemska korupcija globoko integrirana v naš prostor, vse pa da bomo rešili s spremembo sistemske zakonodaje.

"Bomo prišli do kmečke pameti, do kmečke logike, kjer bo denar sledil pacientu za opravljeno storitev po najnižji mogoči ceni za vse, kar vgrajujemo v pacienta oziroma uporabimo," je še dejal minister.