Zaradi korupcije tri leta zapora za vodjo lekarne v bolnišnici Valdoltra

Okrožno sodišče v Ljubljani je vodjo lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra Natašo Faganeli spoznalo za krivo nedovoljenega zahtevanja in sprejemanja daril v zameno za pridobitev in ohranitev točno določenega posla. Prisodilo ji je tri leta zapora, 35 tisoč evrov denarne kazni in odvzem protipravno pridobljene koristi. Sodba še ni pravnomočna.

Vrniti bo morala 89 tisoč evrov protipravno pridobljene koristi, prav tako bo morala poravnati vse stroške, ki so nastali v kazenskem postopku. Sodni senat, ki mu predseduje sodnica Dejana Fekonja, je tako skoraj v celoti sledil kaznovalnemu predlogu tožilstva, ki je sicer predlagalo še izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica magistre farmacije za obdobje dveh let.

Kot je v današnji obrazložitvi sodbe pojasnila Fekonja, sodišče ocenjuje, da je Faganelijeva poklic zlorabila, a meni, da zaporna kazen zadošča za odvrnitev od ponovitve dejanja.

Faganelijeva prejela okoli 66 tisoč evrov podkupnine v gotovini

Fekonja je ob tem odgovorila tudi na očitke obrambe Faganelijeve iz zaključnih besed, da naj bi bilo očitano kaznivo dejanje dokazano samo prek indicev. "Sodba temelji na številnih dokazih, in sicer na izpovedih prič, ki so opisovale postopke nabave in vlogo Faganelijeve pri tem, na listinah, obširni elektronski korespondenci," je med drugim naštela.

Izpostavila je tudi pričanje nekdanje direktorice in solastnice podjetja Emporio Medical Urške Jurkovič, da je Faganelijeva prejemala nedovoljene nagrade v gotovini, ki jo je izračunavala nekdanja komercialistka v omenjenem podjetju Jana Šturm, ki ji je tudi izročala denar.

Sodišče je tako ocenilo, da je Faganelijeva prek Šturmove od podjetja Emporio Medical od februarja 2008 do decembra 2011 prejela okoli 66 tisoč evrov podkupnine v gotovini. V letu 2013 pa naj bi od Šturmove kot predstavnice podjetja Advanta v gotovini prejela še nekaj manj kot 23 tisoč evrov za pridobitev in ohranitev poslov v bolnišnici Valdoltra.

Odvetnik že napovedal pritožbo

Sodba še ni pravnomočna, odvetnik Faganelijeve Črt Šatej pa je že napovedal pritožbo. Tožilec Iztok Krumpak se bo o pritožbi odločil, ko bo proučil pisno sodbo. Zaradi obsežnega postopka in velike količine dokumentacije bo ta po napovedih sodišča sledila čez nekaj mesecev.

Sodišče je tudi ocenilo, da je podjetje Advanta odgovorno za kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja darila, in mu naložilo denarno kazen v višini 50 tisoč evrov. Ne bo pa podjetju treba vračati protipravno pridobljene premoženjske koristi, kar je zahtevalo tožilstvo.

Po oceni sodnice je težava posrednikov to, kar v zdravstvu omogoča korupcijo

Sodnica Fekonja se je ob koncu obrazložitve sodbe dotaknila tudi vprašanja, kako odpraviti korupcijo v zdravstvu. Ob koncu dolgotrajnega sojenja v več ločenih postopkih ugotavlja, da so v vseh bolnišnicah, ki so jih v sojenju obravnavali, postopki nabave "na papirju formalno urejeni". Težava, ki omogoča korupcijo, pa je po njeni oceni, da bolnišnice ne nabavljajo neposredno od proizvajalcev, ampak prek posrednikov.

"Drugo pa so ljudje in njihov pohlep. Miselnost, da podkupnine niso nič takega, se po moji oceni v Sloveniji še nekaj generacij ne bo spremenila," je izpostavila. Po njenem mnenju bodo kazniva dejanja korupcije lahko odkrili le, če jih bodo prijavili zaposleni, ki bodo korupcijska dejanja zaznali in bodo vedeli, da temu ne sledijo sankcije. Ob tem je poudarila, da je prava pot za naznanitev teh dejanj policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije, in ne prek medijev.

S tem se je v izjavi za medije po koncu sojenja strinjal tudi tožilec Krumpak. "Boj zoper korupcijo je neprestani boj, sploh na področju zdravstva, kjer je ta težava še posebej pereča," je še dodal.

Afera sega v leto 2013

Začetek dogajanja v aferi sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. V središču zgodbe so se znašli podjetje Emporio Medical in skupina zdravnikov, ki so od podjetja prejemali nedovoljene nagrade, za protiuslugo pa še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju.

Prvostopenjsko sodišče je obtožene zdravnike spoznalo za krive, med obtoženimi pa sta se znašala tudi nekdanja komercialista Emporia Medical Darko Žafran in Šturmova, ki je kasneje delala v Advanti. Sodišče je Žafrana spoznalo za krivega, Šturmovi pa je sodilo skupaj s Faganelijevo, a so postopek zoper njo zaradi njenega slabega zdravstvenega stanja začasno izločili. Sojenje Šturmovi naj bi se nadaljevalo jeseni.