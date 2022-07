Kakšne cene goriv lahko pričakujemo jutri?

Kot so zapisali na Moje finance, bi se cene bencina v Sloveniji lahko znižale za okoli dva centa, na raven med 1,73 in 1,74 evra na liter. Sodček zahodnoteksaške nafte WTI se je vmes spustil na 102 dolarja, a takoj spet dvignil proti stari vrednosti. Žal se ni pocenil sodček na mediteranskih borzah, kjer slovenski trgovci kupujejo dizel, bencin in kurilno olje. Na podlagi teh cen tudi država regulira ceno goriva.

Kaj bo z dizlom?

Ker se je cena dizelskega goriva na mediteranskih borzah spustila bolj kot pri bencinu, bi se lahko jutri dizelsko gorivo pocenilo za malo več centov kot bencin. Zaradi regulacije cen je težko napovedati, do kam bi se lahko spustila cena za liter, a pri Financah napovedujejo ceno okoli 1,81 evra za liter dizla.

Vlada omejila marže do 16. avgusta

Ko se je iztekla regulacija cen pogonskih goriv, so se cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest precej dvignile. Za liter 95-oktanskega bencina je treba odšteti 1,755 evra, za dizel pa 1,848 evra. Uredba poleg tega določa najvišjo dovoljeno višino marže. Do vključno 16. avgusta bo za dizelsko gorivo znašala 0,0591 evra in za 95-oktanski bencin 0,0607 evra za liter, nato pa za dizel 0,0983 evra in za 95-oktanski bencin 0,0994 evra za liter.