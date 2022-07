Na dolenjski avtocesti zagorelo tovorno vozilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da je v ponedeljek okoli 5.30 na dolenjski avtocesti pri Karteljevem proti Ljubljani zagorelo tovorno vozilo.

Požar, ki je v celoti uničil kabino tovornega vozila, so omejili in pogasili novomeški gasilci.

Zaradi vdihavanja dima oskrbeli 61-letnega voznika iz Hrvaške

61-letnega voznika iz Hrvaške so zaradi vdihavanja dima oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Novo mesto. Dežurni delavci Darsa so zavarovali kraj požara in odstranili posledice, zaradi česar je bil vozni pas nekaj časa zaprt.

Vzrok za nastanek požara in okoliščine policisti še preiskujejo.