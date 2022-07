Prevračanje na avtocesti usodno za dve osebi, to so povedali policisti #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče s smrtnim izidom je bila od 2. ure zjutraj dalj časa zaprta gorenjska avtocesta med Brnikom in Kranjem vzhod. "Promet v smeri Ljubljane na gorenjski avtocesti poteka po voznem pasu. Prehitevalni je zaprt zaradi sanacije močno poškodovane ograje, ki ločuje smerni vozišči. Avtocesta za smer Karavanke pa je odprta v celoti," so nekaj minut pred 9. uro sporočili gorenjski policisti.

Zastoji so bili tudi na vzporednih obvoznih cestah. V zastoju in ob nesreči je na avtocesti treba ustvariti reševalni pas, so voznike opozorili pri policiji.

Prevračanje je bilo usodno za dva človeka

V nesreči sta umrla dva človeka iz enega avtomobila, ki se je prevračal. Foto: Policija

V prometni nesreči sta bili udeleženi dve vozili. Eno v smeri Ljubljane, drugo v smeri Karavank. Vozili nista trčili. Voznica, ki je s potnikom v avtomobilu vozila proti Ljubljani, je na avtocestnem odseku Kranj vzhod-Brnik silovito trčila v ograjo, ki ločuje smerni vozišči. Avtomobil se je od tam prevrnil, iz njega pa je na nasprotno smerno vozišče (avtocesta v smeri Karavanke) padel potnik. Vanj je trčila voznica, ki je pravilno vozila v smeri Karavank.

"Okoliščine kažejo, da pokojni potnik ni uporabljal varnostnega pasu. Oba udeleženca iz prvega avtomobila sta na kraju umrla. Gre za odrasla državljana Srbije. Odrejena je bila obdukcija," so po ogledu kraja nesreče sporočili s Policijske uprave Kranj Foto: Policija

Zapora ceste od 2. ure zjutraj

"Zaradi prometne nesreče je trenutno v obe smeri zaprta gorenjska avtocesta med priključkoma Brnik in Kranj vzhod. Urejen je obvoz. V smeri Ljubljane se vozniki izključijo pri Kranju vzhod, v smeri Karavank pa na priključku za Brnik. Ogled kraja nesreče bo trajal dlje časa. Vozniki naj spremljajo prometne informacije," so gorenjski policisti sporočili ob 2. uri zjutraj. Slabe pol ure pred šesto uro so navedli, da bo cesta zaprta še vsaj dve uri.

Stanje na cestah: