V prometni nesreči umrla znani slovenski slikar in njegova žena

Njune tri hčerke Marijana, Urška in Eva so na profilu Vinka Hlebša na Instagramu in Facebooku delile fotografijo staršev ter zapisale, da je "naš oče umrl 2. julija za posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila 18. junija. Na ta dan je pijani voznik zapeljal na nasprotni pas ceste. Njegova žena, naša zlata mama, je umrla na mestu nesreče, oče pa dva tedna pozneje zaradi hudih poškodb," so zapisale.

Dodale so, da je zelo težko sprejeti dejstvo, da ju več ni, ostaja pa jim "samo tolažba, da sta skupaj nekje na lepšem. Vedno bosta ostala v naših srcih. Vinko pa bo živel večno v svojih prečudovitih slikah, polnih optimizma in življenjske radosti. Nadaljevale bomo promocijo in objavo njegovih del. Hvala za vse izrečene besede tolažbe v teh težkih dneh. Hčerke Marijana, Urška in Eva z družinami," so sklenile.

"Jaz vama iz srca in resnično odpuščam, dajta tudi vidva meni"

Na novico o smrti znanega slikarja in njegove žene pa se je odzval tudi nekdanji župan Občine Tržič in nekdanji poslanec Slovenske demokratske stranke Pavel Rupar. Hlebšova žena Francka je bila namreč njegova dolgoletna tajnica na občini, s katero nista bila v najboljših odnosih.

V objavi na svojem profilu na Facebooku je Rupar zapisal, da je pred dvema tednoma izvedel, da je v hudi prometni nesreči umrla njegova dolgoletna tajnica na občini. "Tragična nesreča, ki jo je v trenutku na cesti pahnila v smrt, me je pretresla! Čeprav dolga leta nisem bil deležen pozdrava, besede ... In najbrž zato, ker nisem več upal, da bi mi kdaj sploh kdo povedal, zakaj mi je bil obrnjen hrbet in zakaj sem zaman čakal, da mi kdo reče oprosti ... In danes izvem, da je zaradi te iste nesreče umrl tudi Vinko!" je zapisal.

"Čas je za ponovno prijateljstvo, mir in skupno razumevanje!"

"Zakaj, zakaj taka smrt, zakaj nekaj tako groznega, česar si ne zasluži nihče! Tudi če so bile krivice v življenju, tudi če je bilo karkoli narobe, zakaj ni mogel priti trenutek, da bi se pogovorili, da bi dočakal besede: zmotili smo se, naredili smo napake, zavedeni smo bili, spoznali smo resnico ... Te besede sem zadnje čase slišal od mnogih, izrečene menda prav od pokojnega para, a čakal sem jih zaman ... Danes je vse mimo, danes je vse prepozno ..." je dodal.

Kot je razvidno iz zapisa, Hlebšova žena in nekdanji poslanec Rupar nista bila v najboljših odnosih. Jima je pa s tem zapisom odpustil za vse in ju prosil, naj tudi ona odpustita njemu, če jima je kdaj storil kaj narobe: "Jaz vama iz srca in resnično odpuščam, dajta tudi vidva meni, če sem vam in vama storil karkoli narobe! Moj pozdrav z odprtimi rokami proti nebu naj bo za srečo vama, Francka in Vinko, nadaljujta nebeško življenje skupaj, želim si tega! Ostanita drug z drugim v tej večnosti v upanju, da se vidimo pred obličjem Najvišjega in se objamemo tako, kot sem se kdo ve kolikokrat na tem svetu! Res sem si želel, da bi se še kdaj tudi zato, da se pogovorimo, stisnemo roko in si rečemo: prekratko je življenje za zamere, prepire, jezo ... Čas je za ponovno prijateljstvo, mir in skupno razumevanje! In glej, res je prekratko, o zadnji uri in slovesu ne odločamo mi!! Nihče ne ve, kdaj pride ... Srečno, Francka in Vinko ... Naj bodo moje solze ob tej tragediji izraz odpuščanja in moj blagoslov za vajino skupno pot večnega življenja!"

Vinka Hlebša je za slikanje in risanje navdušil njegov starejši brat. Foto: Facebook Vinka Hlebša



Njegova dela največkrat umeščajo med futuristični realizem. Prvo razstavo je imel konec 60. let, nato pa prek 86 samostojnih in 150 skupinskih razstav. Vinko Hlebš je bil slovenski slikar ter član Dunajskega društva prijateljev umetnosti, Društva Kranjskih likovnih umetnikov in Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov.Izobraževal se je v Kranju pri akademskem slikarjuin v Ljubljani priZa slikanje in risanje ga je navdušil njegov starejši brat, ki mu je kupil prvo slikarsko opremo. V svojih delih je pogosto upodabljal povečane detajle bogatega rastlinskega sveta, saj je, kot je povedal, življenje povezoval z rastlinami.Njegova dela največkrat umeščajo med futuristični realizem. Prvo razstavo je imel konec 60. let, nato pa prek 86 samostojnih in 150 skupinskih razstav.

