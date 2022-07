Kangler spet zmagal na sodišču, tokrat proti KPK

Upravno sodišče je dalo prav Francu Kanglerju v tožbi proti KPK. Ta je namreč pred leti odločila, da je Kangler, ker je kot državni svetnik sodeloval pri razpravi in obravnavi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave, katere predmet je bil, kršil člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Komisija za preprečevanje korupcije mora Francu Kanglerju plačati stroške v višini 347, 7 evra. To je epilog večletnega pravnega spora, ki ga je sprožil Kangler proti KPK zaradi odločitve komisije, da je kršil člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Spomnimo se, Kangler je kot državni svetnik bil prisoten na razpravi in obravnavi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper njega. Po mnenju KPK je že Kanglerjeva prisotnost pomenila kršitev zakona, točneje nasprotje interesov. Vendar, kot je odločilo upravno sodišče, ni bilo tako.

Celotno sodbo si lahko preberete v tem dokumentu.