Po navedbah Franca Kanglerja je Rudi Medved v izjavi po petkovi seji preiskovalne komisije "izrekel veliko neresnic". Poudaril je, da je neresnično, da naj bi potrdil navedbe o izrazitem političnem vpletanju v kadrovanje na policiji. "Gre za očitno laž, z ničimer in niti z eno izjavo tega nisem potrdil," je v današnji izjavi za medije poudaril Kangler.

Poročilo komisije je enostransko in neobjektivno

Ocenjuje, da je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo dokazal, da v policiji velja in še vedno obstaja karierni sistem. "Ta karierni sistem je prisoten v vseh porah policije na lokalni in regionalni ravni kot tudi na Generalni policijski upravi," je dejal.

Policija, kot pravi Kangler, svoje delo opravlja profesionalno, strokovno, zakonito, hitro in učinkovito.

Komentiral je tudi vmesno poročilo komisije, ki je po njegovi oceni "enostransko, neobjektivno, brez enega dokaza, kjer trdijo, da naj bi bil vpliv politike na kadrovanje v policiji prevelik". Medvedu tudi očita, da se ne želi soočiti s poročilom o nadzoru nad Nacionalnim preiskovalnim uradom iz leta 2016 in leta 2021.

Medved meni, da so bili nadzori politično motivirani

Na Kanglerjeve navedbe se je danes že odzval Medved. Kot je dejal v izjavi za medije, ni stvar državnega sekretarja, da odreja delo preiskovalne komisije. Prav tako ne more vedeti, katere dokumente bo komisija še pogledala.

Po njegovi oceni so bili omenjeni nadzori izrazito politično motivirani, ob tem pa se sprašuje, zakaj bi jim zdaj "državni sekretar s položaja moči politike vsiljeval nekaj, za kar vemo, da je bilo narejeno s politično motivacijo, in da so ti dokumenti, lahko domnevamo, pristranski".

Medved je izpostavil, da so bila v vsem tem času za komisijo najdragocenejša pričevanja ljudi. "Še nikoli ni bilo takega političnega poseganja v kadrovanje policije kot zdaj. To vam bodo potrdili mnogi, ki so že dolga leta zaposleni v slovenski policiji. Vladajoča politika si je preprosto podredila in prilastila sam sistem kadrovanja," je dejal.

Dejal je še, da komisija ni nikoli trdila, da pri kadrovskih zadevah ne potekajo varnostne preverbe. "Seveda potekajo, samo ne upoštevajo jih," je dejal. Dodal je, da je več kot polovica do zdaj zaslišanih prič potrdila domneve preiskovalne komisije, od političnega kadrovanja, grobega poseganja v organizacijski ustroj policije do vmešavanja v predkazenske postopke.