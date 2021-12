Preiskovalna komisija: kazenski pregon zoper Kanglerja je bil zelo verjetno politično motiviran

​​​​​​Danes so na preiskovalni komisiji prišli do sklepnega dejanja, to je do sprejema poročila in dodatnega poročila v zadevi Franc Kangler in drugi.

Preiskovalna komisija je o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi prišla do sklepnega dejanja. "Na podlagi izpovedb več prič smo nesporno ugotovili, da je bil kazenski pregon v kar 24 kazenskih zadevah zoper Franca Kanglerja zelo verjetno politično motiviran," je izsledke komisije v izjavi za javnost danes predstavil njen predsednik Dejan Kaloh.

Vso izjavo za javnost preiskovalne komisije si lahko ogledate tukaj.

"Zlorabe organov pregona, tožilstva in sodišč v Mariboru so bile namreč v njegovem primeru tako obsežne in kontinuirane, da je, kot so izpovedale nekatere priče, zelo verjetno, da je pregon takrat zelo uspešnega desnega politika v Mariboru koordiniral in spodbujal nekdo iz vrha državne politike v povezavi z njegovimi lokalnimi političnimi nasprotniki," je še povedal Kaloh.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je o nezakonitih vpogledih v policijske evidence in ravnanje z osebnimi podatki preiskovalna komisija ugotovila, da so se vpogledi v personalne mape poslancev in tudi ministrov v obdobju vlade Marjana Šarca ekscesno povečali predvsem v obdobju formiranja aktualne vlade Janeza Janše, kar sta izpovedala tudi priči Zdravko Počivalšek in Monika Gregorčič. Policist, ki je v obdobju mandata notranjega ministra Boštjana Poklukarja nezakonito vpogledoval v osebne evidence takratnega ministra Karla Erjavca, je bil zaradi tega tudi pravnomočno obsojen.

V zvezi z obstojem morebitne "vohunske mreže", ki naj bi jo ustanovil nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec v povezavi s strankarskim šefom LMŠ Marjanom Šarcem, pa je priča Vinko Gorenak izpovedal, da je stopnja verjetnosti, da se je kaj takega dogajalo, zelo velika.

"Naj poudarim, da je tudi v dodatnem poročilu sklep z naznanitvijo sumov kaznivih dejanj, a o podrobnostih ne morem govoriti," je dejal Kaloh. Med drugim so predlagali spremembe kazenske zakonodaje, ki bodo po njegovem mnenju "tesnile možnost zlorab in tako državljanom prihranile dolgoleten križev pot čez vse mogoče sodne instance do končne pravice".

Obe poročili bodo na seji državnega zbora obravnavali v januarju, kot verjame Kaloh, bosta obe tudi potrjeni.