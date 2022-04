Slovenskemu zdravniku tudi zaradi korupcije tri leta zapora

Današnji izrek sodbe je sledil zaključnim besedam Miloševičevega odvetnika Milana Krstića, ki so trajale več tednov. Obravnave so lahko zaradi slabega Miloševičevega zdravja namreč trajale le dve uri dnevno, zato je obramba predstavitev obsežnih zaključnih besed razdelila na več delov.

Današnji izrek sodbe je sledil zaključnim besedam Miloševičevega odvetnika Milana Krstića, ki so trajale več tednov. Obravnave so lahko zaradi slabega Miloševičevega zdravja namreč trajale le dve uri dnevno, zato je obramba predstavitev obsežnih zaključnih besed razdelila na več delov. Foto: STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in 50 tisoč evrov denarne kazni. Sodišče pa ni sledilo predlogu tožilstva in Miloševiču ni izreklo prepovedi opravljanja zdravniške dejavnosti. Sodba še ni pravnomočna.

Stransko denarno kazen mora Miloševič poravnati tri mesece po pravnomočnosti sodbe. Ob tem je sodišče Miloševiču danes izreklo še odvzem prejete nedovoljene nagrade v višini 101.300 evrov, poravnati mora tudi sodne stroške. Sodnica Marjeta Dvornik pa mu ni izrekla prepovedi opravljanja zdravniške dejavnosti, saj meni, da ni nevarnosti, da bi Miloševič izrabljal svoj poklic tudi v prihodnje.

Zdravnik slabega zdravja

Današnji izrek sodbe je sledil zaključnim besedam Miloševičevega odvetnika Milana Krstića, ki so trajale več tednov. Obravnave so lahko zaradi slabega Miloševičevega zdravja namreč trajale le dve uri dnevno, zato je obramba predstavitev obsežnih zaključnih besed razdelila na več delov.

Krstić je bil med drugim kritičen do poteka sojenja. Okrcal je sodišče, češ da je ugodilo vsem dokaznim predlogom tožilstva, čeprav vsi niso bili potrebni, medtem pa je zavračalo dokazne predloge obrambe. Prepričan je, da Miloševič kot član strokovne komisije ni imel nobenega vpliva pri pridobivanju oz. ohranitvi posameznih poslov, kot mu to očita tožilstvo, češ da je le ocenjeval kakovost in ustreznost posameznih anonimnih ponudb.

"Onkraj razumnega dvoma"

Tožilec Iztok Krumpak je medtem vztrajal pri obtožbi, saj je prepričan, da je dokazni postopek "onkraj razumnega dvoma pokazal, da sta obtoženemu dokazani očitani kaznivi dejanji". Zato je za nedovoljeno sprejemanje daril predlagal štiri leta zapora, za pranje denarja osem mesecev zapora ter izrek enotne kazni štiri leta in šest mesecev zapora, stransko denarno kazen 50 tisoč evrov in vrnitev protipravne premoženjske koristi v višini 114.700 evrov. Predlagal je tudi, da sodišče zdravniku izreče še varnostni ukrep prepovedi opravljanja zdravniškega poklica za dve leti.

Začetek afere v 2013

Začetek dogajanja v aferi korupcije v zdravstvu sega v leto 2013, ko so decembra kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. V središču zgodbe se je znašlo podjetje Emporio Medical, za katero tožilstvo meni, da je dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Sprva je bila nekdanja lastnica in direktorica podjetja Urška Jurkovič skupaj z mamo in solastnico Ano Jurkovič kazensko ovadena zaradi dajanja podkupnine, vendar se kasneje nista znašli v kazenskem postopku, saj sta po mnenju tožilstva zaslužni za to, da so odkrili kazniva dejanja nedovoljenega prejemanja in dajanja daril.

Nihče se ni dogovoril s tožilcem

Na predobravnavnem naroku je tožilec vsem obtoženim ponudil, da bi v primeru priznanja krivde zanje zahteval nižjo kazen, česar pa ni storil nobeden od njih. Sodnica Dejana Fekonja je zaradi velikega števila obtoženih sojenje sicer razdelila v več skupin. V prvo je bil poleg obtoženih zdravnikov Vaneta Antoliča, Roka Vengusta, Sama Karla Fokterja in Roberta Janeza Cirmana ter nekdanjega komercialista v družbi Emporio Medical Darka Žafrana sprva uvrščen še upokojeni travmatolog v celjski bolnišnici Miodrag Vlaović, ki ga je zaradi zdravstvenih težav sodišče nato začasno izločilo iz postopka. Višje sodišče je februarja pritrdilo zapornim kaznim za tri zdravnike in Žafrana, ne bo pa jim treba plačati denarne kazni. Za Fokterja je višje sodišče izdalo zavrnilno sodbo, saj je očitano kaznivo dejanje zastaralo. Okrožno sodišče ga je sicer spoznalo za krivega.

Denar iz Švice

V drugi skupini se je znašel Miloševič skupaj s sinom Mihaelom Štambergerjem Miloševičem, ki mu je tožilstvo očitalo pranje denarja. Sin naj bi namreč z računa v Švici dvigoval podkupnino dobavitelja in jo izročal očetu. A je tožilec septembra lani zaradi pomanjkanja dokazov umaknil obtožnico zoper Štambergerja Miloševiča, zato mu je sodišče lahko izdalo le zavrnilno sodbo.

Tretji skupini obtoženih, ortopedu Gregorju Kavčiču, lekarnarki Nataši Faganeli in nekdanji prokuristki v Emporiu Medical Jani Šturm, so sodili skupaj, a se je sojenje proti koncu razdelilo v dva kazenska postopka, posebej za Kavčiča ter posebej za Faganelijevo in Šturmovo. Sojenje zoper njiju še poteka, Kavčiča pa je sodišče januarja obsodilo, med drugim na triletno zaporno kazen. Sodba še ni pravnomočna.