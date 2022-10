Bi podprli skrajšani delovni čas? Na ministrstvu razmišljajo o stalni shemi.

Kot pravijo na ministrstvu, želi država uzakoniti stalno shemo, ki bo delodajalcem omogočala začasno odreditev dela s skrajšanim delovnim časom, in sicer z namenom ohranitve delovnih mest in preprečevanja odpuščanja delavcev.

Z anonimno anketo proučujejo potrebe trga dela po tovrstni shemi, zbrana mnenja pa bodo prispevala k oblikovanju glavnih značilnosti stalnega sistema skrajšanega delovnega časa v Sloveniji.

Anketa je odprta do 24. oktobra

V anketi sprašujejo med drugim, v katerih primerih naj bo uporaba sheme dovoljena (npr. v primeru višje sile, prehodnega upada gospodarske aktivnosti, motenj v oskrbovalnih verigah in oskrbi z energijo), ali naj se uporablja tudi v primeru prestrukturiranja podjetja, ali naj bo namenjena vsem delavcem in kakšna naj bo višina nadomestila plače.

Subvencioniranje nadomestila plače, če je podjetje delavcem odredilo skrajšani delovni čas, je bil eden od ukrepov države v času epidemije covid-19 za pomoč podjetjem, da zaradi zmanjšanja obsega delovanja, ki je bilo posledica ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, niso odpuščala delavcev. Država je podjetjem povrnila 80 odstotkov nadomestila plače za delavce, vključene v ukrep, nadomestilo pa je znašalo 80 odstotkov njihove siceršnje plače.

Med preostalimi ukrepi za ohranjanje delovnih mest so bili nadomestilo za zaposlene na čakanju na delo in plačilo socialnih prispevkov zanje, plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenim, ki so delali, izplačilo temeljnega dohodka ter plačilo socialnih prispevkov za samostojne podjetnike in druge upravičence, kritje bolniških nadomestil za zaposlene, krizni dodatek in subvencioniranje minimalne plače. Skupaj je država zanje v letih 2020 in 2021 namenila 1,79 milijarde evrov.