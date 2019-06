Se bo delovni čas po novem meril prek spleta? #video

Do konca leta se zasebnemu in javnemu sektorju obeta spletno merjenje delovnega časa s ciljem boljših evidenc. Izkoriščanje delavcev je namreč najpogostejša kršitev, kar zadeva delovni čas, največ pa jih je med gostinci, gradbeniki in trgovci.

Neplačani presežki ur, nezakoniti izbrisi ur in odmori za malico le na papirju, vse to bo kmalu preteklost, napovedujejo delovni inšpektorji.

Trenutni zakon namreč obsega le skupno število ur opravljenega dela, primanjkljaj ur, nočno in praznično delo. Med trgovci, ki jih je v Sloveniji kar 120 tisoč, so kršitve najpogostejše.

Trgovci naredijo več na leto, kot je dovoljeno

Ladislav Rožič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije pojasnjuje, da trgovski delavec, namesto da bi delal osem ur oziroma skupaj 40 ur na teden, opravi tudi do 60 ur na teden. Dodaja, da na koncu leta trgovci naredijo namesto 2.088 ur, kot je dovoljeno, tudi krepko čez 2.300.

Foto: Thinkstock V spletno evidenco, podobno kot davčne blagajne, bi se po novem vpisovalo čas prihoda in odhoda v službo in izkoriščen čas za malico ter počitek.

Ekipa oddaje Danes na Planetu je vprašala ljudi, ali se jim zdi novi način merjenja časa ustrezen. Sogovornica Veronika, ki dela na sodišču, je dejala, da je uvedba pravilna. "Velikokrat so pritiski nadrejenih takšni, da mora delavec delati še po koncu službenega časa, kjer se nikjer ne evidentira, zato se mi zdi to prav."

Inšpektorat za delo ob predlogih upa na najbolje

Z njenim mnenjem se ni strinjala gospa Tjaša, ki je dejala, da gre v tem primeru za velik poseg v zasebnost. "Noben ne dela natanko do sekunde. To je pomik nazaj v sistemu," in je dodala, da gre za večji nadzor.

Rožič je povedal, da je z leti vedno več pritožb o delovnem času, številne skupaj z inšpektorji v podjetjih uredijo. Drugi so tiho, saj se bojijo za službo. "Ljudem ponujajo neke 'bonbončke', da bi več delali, samo da so tiho. In potem se ti ljudje prijavijo, odjavijo in gredo po drugi strani notri ali pa delajo na črno tako, da svoje delo opravijo," je še dodal.

Jerica Preskar z Inšpektorata za delo je ob vprašanju, ali so dobili kakšne povratne informacije delodajalcev, odgovorila, da so predloge oziroma spremembe predlagali in da zdaj upajo na najbolje.

Vprašanje pa ostaja, kako bodo beležili delo specifičnih poklicev - profesorjev, raziskovalcev, umetnikov. Rožič je dejal, da bo treba zakon tovrstnim poklicem prilagoditi ali pa narediti odpustke za poklice, ki ne spadajo v to kategorijo in se tudi zdaj ne evidentirajo. Sprememba, če bo sprejeta, se obeta konec leta.