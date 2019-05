Ali bi morala Slovenija uvesti šesturni delovnik? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva slovenska podjetja že uspešno eksperimentirajo s šesturnim delovnikom in celo z neomejenim plačanim dopustom.

V oddaji Argument na Planetu so o skrajšanem delovniku razpravljali Miha Feguš, direktor podjetja Donar s šesturnim delovnikom, generalni sekretar Združenja delodajalcev Igor Antauer in generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Ladi Rožič.

Feguš je povedal, da so se za ta korak odločili predvsem zato, ker lahko v šestih urah naredijo to, kar drugi v osmih. Ob tem se pojavljajo vprašanja o produktivnosti. Direktor podjetja pravi, da je produktivnost le en vidik. "Če ljudje niso zdraviti in spočiti, potem tudi produktivnosti ni," dodaja.

Po 14. uri je podjetje prazno

Po 14. uri v tem večkrat nagrajenem pohištvenem podjetju ne najdete nobenega delavca več. Kot pravi direktor Feguš, so ljudje tako prej s svojimi družinami, manj je težav, bolj so spočiti. "Seveda pa si tudi na dolgi rok želimo, da bi ostali v podjetju," pravi Feguš, ki poudarja, da v vseh panogah šesturni delovnik ni mogoč.

Kaj pravijo slovenske stranke?

V oddaji so preverjali tudi, koliko je v Sloveniji politične volje, da bi poskusili s šesturnim delovnikom.

SNS Neustrezno, finančni zlom podjetij NSi Čim manj omejitev SDS Nerealno, premajhna konkurenčnost LMŠ Uskladitev na ravni EU SAB Nadzorovano, odločitev posameznih podjetij DeSUS Postopnost SMC Neopredeljeni, analiza in javna razprava SD Podpiramo LEVICA Poskusno 35-urni delovnik

V oddaji so predstavili tudi zgodbo trgovca, ki si svojih šefov kljub hudim kršitvam preprosto ne upa prijaviti inšpektorjem. Na pogovor je privolil pod pogojem, da mu zakrijemo identiteto.

