Je v udarjanju z zastavo ob tla lahko karkoli patriotskega? #video #Argument

V zadnjem obdobju sta veliko prahu dvignila provokacija skupine slovenskih turistov z zastavo nekdanje Jugoslavije na vrhu hrvaškega Velebita in besno tolčenje ob tla s slovensko zastavo v Jelšanah. Odnos do nacionalnih simbolov je bila tema oddaje Argument na Planetu.

Mnenja sta primerjala šef Zveze združenj borcev za vrednote NOB Tit Turnšek in predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs. Odgovarjala sta, kaj zanju pomeni domoljubje in kako dojemata dejanje udeleženke protimigrantskega shoda v Jelšanah, ki je po tleh besno udarjala s slovensko zastavo.

Aleš Hojs. Foto: Planet TV Svoj pogled na razvpiti incident v Jelšanah je predstavil tudi Ivan Ceglar, organizator protimigrantskega protesta, s katerim se ukvarja policija.

Hrvati: Rdečo zvezdo si zapičite kar na vrh Triglava

V zadnjih dneh je na Hrvaškem razburjala tudi provokacija skupine slovenskih turistov z zastavo nekdanje Jugoslavije, ki so jo med prvomajskimi prazniki zapičili na vrhu hrvaškega Velebita. Hrvati so zastavo s precej jeze sneli. Vsuli so se jezni komentarji domačinov, naj si rdečo zvezdo zapičimo kar na vrh Triglava. In da smo Slovenci še naprej nori na Jugoslavijo in nori na Tita.

V Izoli od leta 2010 spomin na nekdanjega jugoslovanskega maršala negujejo v kulturnem društvu Tito, edinem uradnem društvu pri nas, ki skrbi za spomin na predsednika nekdanje države. V posebni spominski sobi gostijo stalno razstavo Titovih portretov, kipcev, uniform, knjig, majic in značk.

"Namen društva je ohraniti vsaj del tega, kar je ostalo nam, ko smo preživljali mladost po vojni, da kasnejši rodovi vidijo, da ni bilo tako slabo, kot nekateri danes želijo prikazati. Bistvo je ohraniti praznovanja vseh obeležij, kot so na primer dan republike, prvi maj, dan mladosti ... Človek se najbolj spominja tistega, kar je bilo lepo. Takrat sicer ni bilo razkošja, bilo je pa malo več socialnega tona. Človek je bil le človek," je pojasnil Dare Brezavšček, podpredsednik društva Tito.

Branko Grims. Foto: Planet TV Mnenja sta primerjala poslanec stranke SDS Branko Grims in član Zveze borcev iz Ajdovščine Vilko Brus, eden od skrbnikov kamnitega napisa Naš Tito na Sabotinu nad Novo Gorico.

Vilko Brus. Foto: Planet TV