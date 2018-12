Avstralci novoizvoljenemu županu Leljaku prepovedali vstop v državo #video

Razvpitemu publicistu, raziskovalcu povojnih pobojev in novoizvoljenemu županu Radencev Romanu Leljaku so avstralske oblasti po poročanju hrvaških medijev prepovedale vstop v državo. Leljaku naj bi vizum, domnevno zaradi njegovih kontroverznih stališč do ustaškega gibanja, ukinili po tem, ko je prispel na letališče v Sydneyju.

Po poročanju spletnega medija Index bi moral Roman Leljak v Avstraliji gostovati na dogodku v organizaciji hrvaških izseljencev. Med drugim bi moral predstaviti svoj film Mit o Jasenovcu, v katerem avtor zanika, da je bilo taborišče Jasenovac med drugo svetovno vojno prizorišče množičnih pobojev in likvidacij, ki jih je izvajal ustaški režim takratne Neodvisne države Hrvaške (NDH).

Kontroverznemu publicistu ukinili vizum in onemogočili vstop v državo

Avstralske oblasti naj bi Leljaku po tem, ko je ta prispel na letališče v Sydneyju, ukinile vizum in mu s tem onemogočile vstop v državo. Hrvaški desni mediji poročajo, da naj bi Leljaka avstralskim oblastem prijavila neznana oseba, ki je svojo prijavo podkrepila "z besedili levičarskih portalov, v katerih se Leljaka namerno poskuša očrniti".

Po poročanju Indexa gre pri omenjenem dogodku za dokaz, da avstralske oblasti tolerirajo tako imenovane ustaške propagande. Kot poročajo novinarji omenjenega medija, so avstralske oblasti vizum pred tem ukinile tudi hrvaškemu televizijskemu voditelju Velimirju Bujancu, ki mu nekateri kritiki očitajo neonacistična stališča, ter hrvaškemu režiserju Jakovu Sedlarju. Omenjena dvojica je v Avstraliji želela promovirati film Sto let srbskega terorja na Hrvaškem.

Močno zadolženi Roman Leljak bo kot župan vodil občino, ki ji dolguje denar. Novinar: Uroš Maučec/Video: Planet TV.

Publicist priljubljen v krogih blizu hrvaške desnice

Odločitev avstralskih oblasti, da ukine vizume Bujancu in Sedlarju, zdaj pa tudi Leljaku, po poročanju Indexa ni presenetljiva in neobičajna. Ko gre za promocijo skrajno desnih idej in stališč, med drugim fašizma, znajo biti avstralske oblasti zelo stroge in nepopustljive.

Nedavno so vstop v državo med drugim onemogočili tudi znanemu novinarju, komiku in ekstremnemu desničarju Gavinu McInnesu, ki je osnoval nasilno neonacistično skupino Proud Boys. McInnes je sicer soustanovitelj medijske skupine Vice in istoimenske revije.

Sutra, utorak, 24.7., sam gost na Laudato tv, odmah nakon prijenosa uživo iz Livna gdje će biti doček izborniku Daliću. Tema je moja nova knjiga i film pic.twitter.com/fsBOBefHMH — Roman Leljak (@RomanLeljak) July 23, 2018

Ko gre za Leljaka, je kontroverzni slovenski publicist in raziskovalec povojnih pobojev v zadnjih let postal priljubljen tudi v krogih blizu hrvaške desnice. Čeprav je bil Leljak zaradi poslovne goljufije obsojen in je moral zaradi tega tudi za zapahe, hrvaška desnica Leljaka dojema kot znanstveno avtoriteto, ki razkriva "velikosrbske in jugokomunistične laži o Hrvatih".

V drugem krogu izvoljen za župana Radencev

Čeprav Leljak ni strokovno podkovan kot zgodovinar, je kljub temu gostoval na javni televiziji HTV, v Avstraliji pa je pri hrvaških izseljencih nazadnje gostoval lani, ko je poziral ob doprsnem kipu voditelja NDH Anteja Pavelića.

Leljak je v osemdesetih letih deloval kot agent Kontraobveščevalne službe pod okriljem JLA. V nedeljo je Leljak zmagal v drugem krogu županskih volitev v občini Radenci, v drugem krogu je dobil 53 odstotkov glasov. Novoizvoljeni župan je močno zadolžen, njegov dolg znaša skoraj osem milijon evrov. Denar med drugim dolguje tudi občini, ki jo bo vodil prihodnja štiri leta.

Na Romana Leljaka, ki je trenutno v Avstraliji, smo se danes obrnili s prošnjo za potrditev informacij in dodatna pojasnila v zvezi z dogodkom. Odgovore in pojasnila bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.