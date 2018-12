Novi župani tudi Črnkovič, Balažic in Leljak

Foto: Matej Leskovšek V Kostelu je s 66 odstotki glasov slavil Ivan Črnkovič. Skupaj s predsednikom SDS Janezom Janšo in upokojenim brigadirjem Tonetom Krkovičem je bil v aferi Patria spoznan za krivega, vendar je ustavno sodišče zadevo razveljavilo, pozneje pa je ta zastarala.

Prokurist podjetja Rotis Črnkovič, ki je do razveljavitve sodbe nekaj časa preživel tudi v zaporu, je od države zahteval za 13,4 milijona evrov odškodnine, a se je na koncu pogodil za nekaj manj kot 63 tisoč evrov.

V Moravčah je z dobrimi 51 odstotki zmagal nekdanji veleposlanik v Avstraliji Milan Balažic, ki ga je predsednik republike Borut Pahor leta 2014 odpoklical zaradi udeležbe zloglasnega preprodajalca orožja, obsojenega pedofilije, Nicholasa Omana na odprtju slovenskega konzulata v Melbournu.

Balažic je trdil, da je bil na tajni diplomatski misiji po navodilih vlade Alenke Bratušek. Oman naj bi namreč v zameno za potni list Sloveniji ponujal zemljišča v Bosanskem brodu, bogata z nafto.

Foto: STA

S 53 odstotki glasov je v Radencih zmagal publicist in nekdanji zapornik Roman Leljak, ki se v zadnjih letih ukvarja s polpreteklo zgodovino nekdanje SFRJ. Leljak je tudi predsednik društva Huda jama. Pred kratkim je v javnosti dvignil prah, ko je na lastno pest kopal po grobišču iz obdobja druge svetovne vojne.

V Ljutomeru novinarju Dejanu Karbi, ki ga je podpirala SD, ni uspelo. Izgubil je proti Olgi Karba, ki je prejela dobrih 55 odstotkov glasov.

V drugem krogu je poraz doživel tudi novinar Bojan Traven, ki je kandidiral v Bohinju. Prejel je slabih 43 odstotkov glasov, novi bohinjski župan bo tako Jože Sodja.

V Kamniku, kjer je dolga leta županoval trenutni predsednik slovenske vlade Marjan Šarec, je kandidata LMŠ Igorja Žavbija premagal Matej Slapar iz NSi. Ta stranka je bila sicer v obdobju, ko je občino še vodil Šarec, del mestne koalicije.

V Tržiču je zmagal stari župan Borut Sajovic, ki je premagal prav tako nekdanjega župana Pavla Ruparja, ta je bil v preteklosti zaradi pravnomočne obsodbe za oškodovanje občine tudi v zaporu.

Foto: STA

V Mariboru ne želijo starega župana, ampak podjetnika

Podjetnik Saša Arsenovič, ki je na volitvah nastopil kot kandidat SMC, je v drugem krogu lokalnih volitev premagal nekdanjega župana Franca Kanglerja. Arsenovič, med Mariborčani znan tudi kot gostinec, je prejel 58 odstotkov glasov, njegov protikandidat Kangler pa kljub burni zgodovini 42 odstotkov. Kanglerja, kandidata NLS, je sicer v tekmi podprla tudi SDS.

Kanglerja so leta 2012 odnesli množični protesti, ki so se zaradi postavitve radarjev vzplamteli prav v Mariboru in se nato razširili na vso Slovenijo. Trenutni mariborski župan Andrej Fištravec se je od tekme poslovil že v prvem krogu.

Koper: se po 16 letih Popovič poslavlja?

Aktualni župan Kopra Boris Popovič pa naj bi se moral po štirih mandatih in 16 letih posloviti. V drugem krogu lokalnih volitev ga naj bi premagal Aleš Bržan, ki ga je v volilni tekmi na koncu podprla tudi večina kandidatov iz prvega kroga. A v Kopru se zapleta, odločili naj bi glasovi po pošti.

Edina mestna občina z županjo

Ptuj, najstarejše slovensko mesto, bo vodila Nuška Gajšek, ta bo tako edina županja, ki bo vodila mestno občino.