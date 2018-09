Na lastno pest je kopal po grobišču. Grozijo mu tri leta zapora. #video

Policisti so v zasavskih gozdovih pri Radečah te dni s policijskim trakom zapečatili zaklonišče. Na policiji so Planet TV, kjer so prvi objavili posnetke zaklonišča, potrdili, da preiskujejo sum skrunitve grobišča. Da se je lotil kopanja na lastno pest, je danes priznal publicist Roman Leljak. Kot je povedal, glede na to, kar je videl v notranjosti, ne verjame več uradni različici države, po kateri zaklonišče skriva trupla od 60 do 80 četnikov iz obdobja druge svetovne vojne. Novinarju Planet TV Marku Gregorcu je pokazal posnetke iz bunkerja, ti naj bi razkrili drugačno resnico. Leljaku za odpiranje grobišča grozi do tri leta zapora.

Posnetki iz uničenega nemškega bunkerja so strah vzbujajoči. Skupina, ki se ji je mimo več kubičnih metrov betona uspelo dokopati vanj, je sprva mislila, da so naleteli na četnike, pobite po vojni.

Imel je težave s prodajo posestva

Člani društva Huda jama so se za gverilsko akcijo odpiranja grobišča odločili iz povsem praktičnih razlogov. Podpredsednik njihovega društva naj bi imel težave s prodajo bližnjega posestva. "Vsi so omenjali zadevo, ki bi se naj tam zgodila leta 1945, da je v nemškem zaklonišču zakopanih od 60 do 80 takratnih beguncev," je povedal Roman Leljak, predsednik društva Huda jama.

Namesto četnikov našli le mlajšo žrtev

A v prostoru Leljak in druščina pobitih četnikov niso našli. "Smo pa v kotu našli eno žrtev, mlajših let," je povedal Leljak. O najdbi so takoj obvestili policijo, saj so menili, da truplo nima nobene zveze s povojnimi poboji. Očitno pa se jim zdi, da je nekdanja oblast zločin želela zakriti. "Pri tem me moti to, da je bilo v tisti gozd na roko odnesenega pet kubičnih metrov betona. Govorice ljudi so, da je bila takrat, ko so nosili beton, prisotna tudi policija, ki je vse varovala," je dodal Leljak.

Policija dogodek obravnava kot skrunitev grobišča

Policija pa si z Leljakovim odkritjem ni pretirano belila glave.Zanje je primer povsem jasen. Sporočili so, da dogodek obravnavajo kot skrunitev grobišča. Na dogodke se pred kamero niso želeli odzvati niti v komisiji za vprašanje prikritih grobišč. Poudarili so le, da je bilo grobišče jasno evidentirano in da ga zato ne sme nihče odpirati.

Leljak pričakuje zahvalo policije

"V vsakem prostoru, če bomo imeli soglasje lastnika zemljišča in če prostora država ne bo označila kot grobišče, bomo brez gospoda Dežmana to odkopavali in odkrili resnico," je povedal Leljak. Če grobišča ni, ne mora biti njegove skrunitve, je še dodal Leljak. Če bo policija sledila pravici, od nje namesto preiskave pričakuje zahvalo.