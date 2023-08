Stanovanje za Leljakove starše: je v ozadju korupcija?

Starša župana občine Radenci Romana Leljaka, ki je že vrsto let v osebnem stečaju in uradno nima nobenega premoženja, imata novo stanovanje v Radencih, ki ga je zgradilo podjetje Gradnje Plus. Takoj po nakupu je leta 2020 je podjetje začelo tesno sodelovati z občino, poroča Necenzurirano.

Starša župana občine Radenci Romana Leljaka sta 8. oktobra leta 2020 prijavila stalno prebivališče v novem bloku oskrbovanih stanovanj v Radencih, vrednem skoraj 150 tisoč evrov.

Blok, v katerem živita Leljakova starša, je zgradilo podjetje Gradnje Plus v lasti Marjana Bračka. Podjetje je kmalu zatem, ko sta se Leljakova starša preselila v novo stanovanje, začelo intenzivno sodelovati z občino Radenci. Podjetje je bilo izbrano za izvajalca del pri gradnji 2,4 milijona evrov vredne nove telovadnice in kasneje za gradnjo nove čistilne naprave, ki je občino stala dobre štiri milijone evrov.

Leljak zanikal kakršnekoli dogovore

Leljak je za Necenzurirano zanikal, da bi sklepal kakršnekoli dogovore v zameno za pomoč pri pridobivanju občinskih poslov. Pojasnil je, da je njegova družina stanovanje kupila z lastnim denarjem, ki so ga dobili od prodaje nepremičnine na Hrvaškem, poleg tega pa da se je o nakupu stanovanja s podjetjem Gradnje Plus dogovoril že leta 2018 in da je lastnica stanovanja njegova partnerica.

A Leljakova zgodba po poročanju omenjenega portala ne pije vode, saj sta se njegova starša v stanovanje v Radencih preselila, preden sta prodala hišo na Hrvaškem. Podatki iz hrvaške zemljiške knjige namreč razkrivajo, da je bila pogodba o prodaji nepremičnine overjena šele 21. aprila 2022. Kako je torej mogoče, da je družina stanovanje kupila z denarjem od prodaje nepremičnine na Hrvaškem, če pa so jo prodali šele leto in pol po nakupu stanovanja v Radencih?

Tukaj se zgodba še ne konča. V nadaljevanju na portalu razkrivajo, da sta nova lastnika nepremičnine na Hrvaškem Žan in Boštjan Kocmut. Zadnji je lastnik podjetja Gradbeništvo Kocmut, ki je bilo tako kot Bračkovo podjetje Gradnje Plus po letu 2020 v občini Radenci med različnimi ponudniki izbrano za več gradbenih poslov. Tako so izvedli 110 tisoč evrov vredna gradbena dela pri obnovi igrišča za minigolf v radenskem parku in 75 tisoč evrov vredno izgradnjo vinske fontane na Kapelskem hribu, leta 2021 pa še tri posle, vredne sto tisoč evrov.

Stanovanje napisano na Leljakovo partnerico

Dodatno vprašanje se poraja, zakaj sta starša, ki sta po Leljakovih besedah stanovanje v Radencih kupila z denarjem od prodaje nepremičnine na Hrvaškem, lastništvo nad stanovanjem prepustila sinovi partnerici in ali so s tem izvedli obvod pred upniki.

Tako Leljak, ki je zaradi dolgov že vrsto let v osebnem stečaju, se je namreč tudi njegov oče v času posla s stanovanjem znašel v dolgovih, njegovo premoženje pa je končalo na dražbi.