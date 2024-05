Maraton v Radencih upravičil sloves najbolj srčne prireditve #foto

Ciljno črto letošnjega 42. Maratona treh src je prečkalo več kot 7.000 udeležencev, med katerimi je bil še posebej opazen porast tekačev, ki jih je bilo kar za petino več kot lani. Med udeleženci iz 26-ih držav sta zlati odličji maratona prejela Kenijec Nidiwa Chepkurui Sakong in Kenijka Sheila Chebet, naslov državnega prvaka na 21 kilometrov pa sta osvojila Primož Kobe in Anja Fink. Na prireditvi so poskrbeli za še eno lepo presenečenje, saj so na novem dobrodelnem teku zbirali denarna sredstva, s čimer bodo športno udejstvovanje omogočili tudi ranljivim skupinam.

Maratonska sobota je več kot 7.000 aktivnih udeležencev, pa tudi množico navijačev in podpornikov prireditve, razveselila s sončnim in svežim vremenom, ki je bilo kot nalašč za rekreacijo, športno druženje in zabavo na prostem.

Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed

"Odzivi letošnjih udeležencev so fenomenalni. To je tudi cilj, za katerega si organizatorji prizadevamo. Še posebej smo veseli, da so se letos dodatno okrepile prijave tekačev, ki jih je več približno za petino, med njimi pa opažamo tudi vse več mlajših tekačev, kar je za ohranjanje naše tradicije zagotovo spodbudno," je vtise strnil Marko Pintarič, predsednik organizacijskega odbora 42. Maratona treh src.

"V pripravo prireditve smo ponovno vložili svoj maksimum – pa ne samo organizacijski odbor, temveč tudi celotna lokalna skupnost in več kot 900 prostovoljcev – na obeh straneh meja. Mi vsi smo srce maratona in na to smo lahko ponosni," je dodal Pintarič.

Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed

Ker je letos maraton ponovno prečkal mejo, se je maratona udeležil tudi župan Občine Bad Radkersburg, Karl Lautner: "Vzdušje tukaj je neverjetno, enostavno izjemno. Ponosen sem, da smo lahko zopet del tako velikega športnega dogodka in da lahko sodelujemo – tako z našimi sosedi, občino Gornjo Radgona kot z organizatorskim odborom maratona."

Na maratonu tudi znani obrazi

Tudi letos se je maratona udeležil nekdanji predsednik Borut Pahor, številni znani Slovenci, med drugi Tim Marovt ter smučarji skakalci (Katra Komar, Žiga Jelar, Ema Klinec, Lovro Kos, Jernej Damjan) pa tudi Cvetka in Ante Bilobrk, ki sta s tekom na 5 kilometrov obeležila zlato poroko. 129. maraton v svojem življenju pa je pretekel Uroš Kralj.

Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed

Odgovorni do narave in družbenega okolja

Maraton treh src je letos že tretje leto potekal s trajnostnim certifikatom ZERO-WASTE, ki je za tako masovne prireditve v našem prostoru še vedno redkost. Kako so se letos izkazali pri ločenem zbiranju odpadkov, ki mora presegati 90 odstotkov, se bo pokazalo po zaključeni analizi neprofitnega društva Ekologi brez meja. Kot zelo dobra poteza se je izkazala tudi uvedba posebnih pralnih kozarcev, ki namesto enkratne uporabe obiskovalce spremljajo skozi ves dan.

"Z ekološkimi otoki, za katere skrbi zelena straža oz. dijaki Gimnazije Ljutomer, skrbimo, da obiskovalci skrbno ločujejo. Prizadevamo si, da je odpadkov čim manj, kar verjamem, da bomo dosegli z letošnjo novostjo, pralnimi kozarci. S pomočjo Hotela Radin smo lahko obiskovalcem zagotovili več kot 4.000 pralnih kozarcev. Ocenjujemo, da so bili ti dobro sprejeti, velik napredek pa smo opazili tudi na samih tekaških progah, kjer smo letos prvič namestili posebne zabojnike, da kozarci niso pristali ob trasah," je pojasnila Katja Sreš iz Ekologi brez meja.

Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed

Odgovoren odnos do narave so organizatorji letos dopolnili z družbeno odgovorno potezo, ki so jo udejanjili z dobrodelnim tekom Gorazda Giderja "Tečem, da pomagam". Za pobudo stojijo Lions klubi Pomurja ter Lions klub Bad Radkersburg – Mureck, ki so se pri snovanju dobrodelne akcije naslonili na karizmatično lokalno osebnost, tesno povezano s športom: mnogo prezgodaj preminulega Gorazda Giderja. S prostovoljnimi prispevki udeležencev in tekačev na posebni, častni trasi, so zbirali sredstva, ki bodo namenjena Društvu slepih in slabovidnih Pomurje ter za spodbujanje športnega udejstvovanja otrok iz ranljivih družin v občini Radenci.

Glasbeni zaključek razgrel ciljno areno

Za uvod v športno dogajanje je že na predvečer prireditve poskrbel legendarni vokalist in glasbenik Željko Bebek. "Naše podjetje že vrsto let izkazuje izjemno podporo lokalni skupnosti, ne samo z organizacijo tradicionalnega maratona, temveč tudi skozi različne oblike partnerstva z občino, kot je gospodarsko interesno združenje Lokalno, kar je obetavno. Posebno vesel sem, da smo lahko dan pred maratonom izvedli otvoritev na novi lokaciji v parku Radenci na pobudo župana občine Radenci. Z maratonom in tovrstnim sodelovanjem ne le slavimo športne dosežke, temveč tudi bogatimo našo skupnost," je dejal Marian Šefčovič, direktor podjetja Radenska.

Čez dan v soboto so tekače in obiskovalce ogrevali mladi glasbeniki Gimnazije Ljutomer (Kashmir in Elektrošok), glasbeni vrhunec 42. Maratona treh src pa je na glavnem odru pričarala priljubljena rokovska skupina LET 3.

Foto: Blaž Weindorfer, Mediaspeed