Organizatorji polmaratona v Pekingu prvim štirim odvzeli uvrstitve in nagrade

Kitajski organizatorji polmaratona v Pekingu so zaradi nešportnega nastopa prvi četverici črtali dosežene čase, odvzeli so jim tudi uvrstitve in denarne nagrade. Prvo mesto je sicer osvojil Kitajec He Jie, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po tekmi so sprožili preiskavo po izjemno nenavadnem dogajanju tik pred ciljem. Skozenj je sicer prvi pritekel He, ampak več kot očitno je bilo, da so azijskemu prvaku v maratonu leta 2023 to namerno dopustili Kenijca Robert Keter in Willy Mnangat ter Etiopijec Dejene Hailu.

Afriška trojica je namreč v zaključku izjemno popustila, potem pa mahala Heju, naj jih prehiti. Kitajec je bil prvi s sekundo prednosti. Posnetki tega nešportnega dogajanja so bili množično obiskani na svetovnem spletu.

"Danes so organizatorji teka na 21 kilometrov v Pekingu po preiskavi sprejeli odločitev, da bodo vse trofeje, medalje in bonuse prvi četverici odvzeli," so navedli organizatorji.

