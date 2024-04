Iz Pekinga prihajajo informacije o nameščenem rezultatu na pekinškem polmaratonu. Prizori iz zaključka tekme dajejo slutiti, da so trije afriški tekači zmago namenoma prepustili Kitajcu He Jieju. Dogodek že preiskujejo.

Beijing authorities are investigating yesterday's Beijing's half-marathon after a footage showed Kenyans Robert Keter, Willy Mnangat and Hailu Bikila of Ethiopia deliberately allowing China’s He Jie to win. pic.twitter.com/HU4VAFTSLj — Cornelius K. Ronoh (@itskipronoh) April 15, 2024

Posnetki zadnjih nekaj sto metrov polmaratona, ki je bil v Pekingu prejšnjo nedeljo, kažejo, kako kenijska tekača Robert Keter in Willy Mnangat ter Etiopijec Dejene Hailu upočasnjujejo tempo in kitajskemu tekaču He Jieju gestikulirajo, naj jih prehiti in prvi prečka ciljno črto. Četverica je sicer vseh 21 kilometrov tekla skupaj, nato pa so afriški tekači tik pred ciljem upočasnili tempo in domačinu pustili prosto pot do zmage. He Jie je "zmagal" s časom 1:03,44, kar je minuta in 11 sekund počasneje od državnega rekorda, medtem ko so si Mnangat, Keter in Hailu z enakim časom razdelili drugo mesto.

Kenijec Mnangat je za BBC Sport pozneje pojasnil, da na polmaratonu ni sodeloval kot tekmovalec, ampak je bil tam kot narekovalec tempa za Heja, kitajskega državnega prvaka na maratonski razdalji. "Nisem bil tam, da bi tekmoval," se je zagovarjal Mnangat. "Zame to ni bilo tekmovanje," je zatrjeval Kenijec, ki je v prvi izjavi po koncu polmaratona izjavil, da je Heju pomagal do zmage zato, ker je njegov prijatelj. Povedal je še, da so njega in še tri afriške tekače (eden od njih je odstopil) najeli, da bi Heju pomagali postaviti kitajski rekord v polmaratonski razdalji.

Kitajski tekač He Jie je na pekinškem polmaratonu prvi prečkal ciljno črto, a je njegova zmaga vseeno pod drobnogledom. Foto: Reuters

"Ne vem, zakaj so moje ime natisnili na startno številko, namesto da bi me označili kot narekovalca tempa," se je spraševal Mnangat in ponovil: "Moja naloga je bila narekovanje tempa in pomoč pri zmagi tekaču, ki pa cilja, to je nov državni rekord, žal ni dosegel."

Pekinški športni urad je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da okoliščine polmaratona preiskujejo in da bodo izsledke preiskave nemudoma predstavili javnosti.

Na dogajanje so se odzvali tudi v Svetovni atletiki, krovni organizaciji atletike, kjer spornega dogajanja na polmaratonu za zdaj še ne morejo komentirati. "Seznanjeni smo s posnetki polmaratona v Pekingu, ki krožijo po spletu, in vemo, da pristojni lokalni organi trenutno izvajajo preiskavo. Integriteta našega športa je najvišja prioriteta Svetovne atletike, in dokler preiskava še poteka, ne moremo podajati dodatnih komentarjev," so zapisali v uradnem odgovoru.