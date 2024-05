V Radencih bo pestro. Kdo bo državni prvak v polmaratonu?

Starta tekov na 42 in 21 km bosta ob 9. uri, deset minut pozneje bodo začeli na 10.000 m in 5000 m. Ob 9.15 bo še start nordijske hoje na 10.000 m.

Organizatorji glede na prijave pričakujejo več tekačev kot lani. Na vseh razdaljah, skupaj s pohodom in tekom otrok, je bilo okrog 7500 aktivnih udeležencev, od tega 2500 tekačev.

DP v polmaratonu odslej vselej v Radencih, DP v maratonu v Ljubljani

Od letos naprej bo DP v polmaratonu vedno le v Radencih, v Ljubljani pa oktobra na 42 km. Doslej sta se prizorišči izmenjevali. Za ta korak so se na Atletski zvezi Slovenije odločili zaradi novega točkovanja za svetovno lestvico.

Poslej bo vsak udeleženec natančno vedel, kdaj bo DP, spomladi ali jeseni, ter za traso proge, kar bo omogočilo lažjo pripravo na nastop. Prvič bodo v Radencih tudi domačim tekačem na 21 km namenili denarne nagrade, doslej je bilo to le na 42 km.

Osem kilometrov maratona bo letos ponovno po daljšem času potekalo po Avstriji. V soboto bo ob 16. uri v Radencih tudi dobrodelni tek pokojnega novinarja Gorazda Giderja, ki je dve desetletji sodeloval tudi pri organizaciji maratona.

Dobrodelni tek bodo v organizaciji Lions kluba pripravili prvič po desetih letih, zbrana sredstva pa bodo namenili Društvu slepih in slabovidnih Pomurja in za spodbujanje športnega udejstvovanja otrok iz ranljivih družin v občini Radenci.

Pripravili bodo ponovno tudi tek s psi, ob maratonu pa še dva koncerta. Željko Bebek bo nastopil v petek ob 20. uri v novem amfiteatru, v soboto ob 21. uri pa bodo nastopili Let 3 za zaključek prireditve na glavnem odru pred Zdraviliščem Radenci.

Najstarejša tekaška prireditev v regiji je skupaj z Ekologi brez meja predlani stopala na pot prireditve "brez odpadkov". Lani so zbrali okrog 2000 kilogramov odpadkov, od tega 93,3 ločeno. Letos bodo prvič uvedli pralne kozarce.

Zaradi poplav so morali lani nekoliko spremeniti traso maratona, predvsem za nordijsko hojo. Organizatorjem in tekačem pa je šlo vreme na roke, bilo je dokaj toplo in sončno, podobno naj bi bilo glede na vremenske napovedi tudi to soboto.

Kenijec Laban Cheruiyot (2:20:39) in Hrvatica Jasmina Ilijaš (3:00:32) sta zmagala v teku na 42 km na lanskem 41. maratonu. Na 21 km sta naslova slovenskih prvakov osvojila drugouvrščena Anja Fink (Kronos, 1:15:35) in Primož Kobe (Krka, 1:08:12), ki je bil četrti. Na polmaratonu sta slavila Kenijca Kennedy Rono Kipkemoi (1:05:03) in Rebecca Chepkemoi (1:15:01).