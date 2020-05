Kdo pravi, da maratona v Radencih letos ne bo?

Danes bi v Radencih morala potekati jubilejna 40. izvedba Maratona treh src. Ker so jo organizatorji tako kot številne druge prireditve zaradi pandemije novega koronavirusa morali odpovedati, so se odločili, da tekače in pohodnike povabijo na virtualno različico teka in pohoda. Še vedno ga bo treba odteči, a brez kršitve ukrepov, ki zapovedujejo tudi ohranjanja socialne distance.

S to alternativno različico maratona in pohoda želijo ohraniti tradicijo ene najstarejših maratonskih prireditev v regiji.

Maraton v klasični obliki bodo organizatorji izpeljali prihodnje leto, in sicer v soboto, 15. maja 2021.

Tekače danes vabijo, da individualno odtečejo katerokoli razdaljo Maratona treh src, torej vse od pet in deset do 21 in 42 kilometrov, doma oz. v svoji okolici.

Štart teka bo, tako kot bi bil, če bi življenje teklo po ustaljenih tirnicah, danes ob 9. uri zjutraj, "štartna pištola" pa ga bo naznanila prek družbenih omrežij.

Dokaz, da ste z izbrano razdaljo opravili, bo objavljena fotografija z vaših merilcev časa (Garmin, Strave, Polar) na družbenih omrežjih maratona s ključnikom #Maratontrehsrc.

Z virtualno obliko maratona želijo organizatorji vsaj simbolično ohraniti tradicijo Maratona treh src.

Medtem se vse več organizatorjev tekaških prireditev odloča za virtualno obliko njihovega tekmovanja, ki je v času pandemije edina mogoča.

Štart virtualne vztrajnostne preizkušnje Ultra Trail Vipava:

Tako se je danes ob polnoči začela virtualna izvedba vztrajnostne preizkušnje Ultra Trail Vipava (UTVV). Ker organizatorjem izredne razmere niso omogočile izvedbe množičnega tekmovanja, so se odločili za nekoliko drugačno različico. Traso lahko še vedno pretečete, z vsemi zahtevanimi višinskimi metri vmes, kakopak, a sami ali s prijatelji in ne v večji družbi, ali pa tekate drugje, kjer so pogoji podobni, le uradne prireditve ne bo.

Tudi Nočna 10ka letos v virtualni obliki, morda pa tudi v klasični

Tako organizator Nočne 10ke letos organizira virtualno nočno 10ko, ki bo 27. junija, torej na dan, ko bi morala biti na sporedu "prava" Nočna 10ka.

Udeleženci bodo lahko ta dan tekli med 10. in 24. uro, kar je torej 14-urni razpon, ki so si ga organizatorji zamislili v čast 14. Nočne 10ke.

Tudi Nočna 10ka bo v svojem terminu le virtualna, če se zdravstvene razmere umirijo, pa bo konec poletja tudi klasična. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na voljo je 500 prostih mest, udeleženci pa bodo za svoja prizadevanja dobili tudi medaljo. Udeležba na virtualnem teku stane 10 evrov, po en evro od vsake prijave pa bo tako kot vedno namenjen Društvu Ozara.

Če se razmere, povezane z novim koronavirusom, umirijo, bo na sporedu tudi klasična Nočna 10ka, in sicer 29. avgusta.

Virtualni Maraton Savinja

Tudi Maraton Savinja, ki bi moral biti na koledarju 14. junija 2020, bo ta dan dobil svojo virtualno obliko, klasični maraton pa so organizatorji prestavili na 13. junij 2021.

Poseben projekt za pogumne

Poseben projekt #vztrajam pa je pripravila ekipa SKB Priprave, ki je z organizacijo vsakodnevne vadbe na Facebooku v času karantene in spodbujanjem k športni aktivnosti marsikoga spodbudila h gibanju ali ga motivirala, da je pri tem vztrajal tudi v obdobju omejitev.

Misija, kot ji pravijo, traja 14 dni, in sicer od 4. maja do jutri, 17. maja. Vsi, ki so v njej sodelovali (to pomeni, da so v tem času opravili vsaj štiri športne aktivnosti – vsaj dve vadbi za moč in vsaj dva individualna teka, to pa zabeležili na omrežju STRAVI), bodo prejeli t. i. medaljo poguma.