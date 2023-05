V Radencih bo konec tedna pestro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Radenci bodo v soboto, 20. maja, gostili 41. maraton Treh src. Starta tekov na 42 in 21 km, ki bo štel za državno prvenstvo, bosta ob 9. uri, deset minut pozneje bodo začeli na 10.000 m, ob 9.15 pa na 5000 m.

Ob 9.20 bo še start nordijske hoje na 10.000 m. Poleg DP na 21 km bo domače prvenstvo potekalo še v nordijski hoji, na 21 in 2 km pa bodo vojaška prvenstva.

Pričakujejo 8000 do 10.000 aktivnih udeležencev, od pohoda pa do teka s psi. Organizatorji želijo, da bi maraton ostal na vrhunski ravni, zato so pritegnili tudi nekaj povabljenih tekačev iz Kenije, med njimi bo tudi s časom 2:14.

Nastop na 42 km je po navedbah organizatorjev potrdil tudi slovenski maratonec Rok Puhar, udeleženec svetovnega prvenstva v Londonu 2017. Primož Kobe, olimpijec iz Londona 2012, bo nastopil na 21 km.

"Letos je bilo lažje vse skupaj pripraviti, lani ob tem času niti nismo vedeli, kako bomo izpeljali maraton zaradi omejitev v času pandemije novega koronavirusa. Trasa bo ostala ista, kot v 2022, teka na pet in 10 km pa bosta, tako kot nordijska hoja, potekala po nekoliko drugačnih progah," je povedal Marko Pintarič, generalni sekretar organizatorjev maratona.

Maratona v Avstrijo tudi letos še ne bo, saj je bila podaljšana mejna kontrola s Slovenijo. Najstarejša tekaška prireditev v regiji skupaj z Ekologi brez meja je lani stopala na pot prireditve "brez odpadkov". Ločeno so zbrali okrog 700 kg odpadkov, 91,5 odstotka vseh.

Po dveh letih premora zaradi pandemije novega koronavirusa se je lani maraton vendarle vrnil na ceste okrog Radencev. Štiridesetič so ga pripravili 21. maja. Že lani so se približali številkam iz leta 2019. Prijavljenih je bilo namreč 2200 tekačev, 82 udeležencev nordijske hoje, 1300 je bilo pohodnikov, 40 jih je teklo s psi, bilo pa je tudi okrog 1200 otrok na najkrajši razdalji.

