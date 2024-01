V tem slovenskem kraju danes predčasne volitve

Občani lahko v dveh volilnih enotah izbirajo med osmimi listami. V volilni enoti Radenci bodo izbirali med 63 kandidati za člane občinskega sveta, v volilni enoti Kapela pa med 36 kandidati.

Med kandidati so tudi vsi svetniki iz dosedanjega občinskega sveta, vključno s tistimi, ki so novembra odstopili. Za odstop so se odločili, ker se v razmerju moči, ko je bilo število svetnikov pozicije in opozicije izenačeno, ni dalo delati, so pojasnili.

Prvi rezultati šele v ponedeljek proti večeru

Volišča v Radencih se bodo danes odprla ob 7. uri in zaprla ob 19. uri. Prvi rezultati bodo po besedah predsednika občinske volilne komisije Zlatka Hercega predvidoma znani šele v ponedeljek proti večeru.

Občinska volilna komisija bo namreč v ponedeljek zjutraj preštela še glasovnice, prispele po pošti. Herceg je za STA povedal, da se je za glasovanje po pošti prijavilo 25 oseb, kar lahko vpliva na rezultate.

Občinska volilna komisija ne bo imela podpore računalniškega programa Državne volilne komisije, ki avtomatsko upošteva preferenčne glasove in količnike, ter bo morala to izračunati sama. Tudi zato bodo prvi neuradni volilni rezultati o razdelitvi mandatov občinskega sveta znani tako pozno.