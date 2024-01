Trumpova podjetja v času njegovega mandata mastno služila v tujini

Plačila so prišla iz 20 držav, kažejo podatki iz poročila, piše The Washington Post. Demokrati v nadzornem odboru predstavniškega doma so navedli, da je denar, naveden v 156-stranskem poročilu, verjetno le del plačil iz tujine Trumpu in njegovi družini v času njegove administracije med 2017 in 2021.

"Denar se je izdatno porabljal za stanovanja in hotele v lasti Donalda Trumpa in osebno bogatil predsednika, ko je sprejemal zunanjepolitične odločitve, povezane s posameznimi političnimi agendami, z daljnosežnimi posledicami za Združene države," piše v poročilu.

Donald Trump’s businesses during his presidency received at least $7.8 million in payments from the foreign governments and officials of 20 countries, according to a report released by Democrats on the House Oversight Committee. https://t.co/VqLafn1JOS