Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo po hitri odločitvi glede Trumpove imunitete

Smith je vložil obtožnico proti Trumpu zaradi izpodbijanja izida predsedniških volitev leta 2020 in napada njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021, zvezna sodnica v tem primeru Tanya Chutkan pa je 7. decembra zavrnila Trumpovo sklicevanje na imuniteto, med drugim z razlago, da predsednik ZDA ni od Boga poslan kralj.

Trumpu že zavrnili imuniteto v civilni tožbi

Pravosodno ministrstvo ZDA ima politiko, da predsednikov na položaju ne preganja, ampak to prepušča kongresu, ki ima na voljo ustavno obtožbo. Vendar pa takšna politika nima podlage v zakonu, obenem pa za bivše predsednike ne velja.

Trumpu so podobno že zavrnili imuniteto v civilni tožbi kongresnih policistov in drugih zaradi napada na kongres.

Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je Trumpovo sklicevanje na imuniteto v civilni tožbi zavrnilo, isto sodišče pa bo 9. januarja poslušalo argumente glede imunitete v primeru kazenskega pregona Jacka Smitha. Ta je po Trumpovi pritožbi na odločitev sodnice Chutkanove zahteval, naj vrhovno sodišče zaobide prizivno in nemudoma odloči o zadevi.

Chutkanova je začetek sodnega procesa proti Trumpu razpisala za 4. marec 2024 in sedaj kaže, da vrhovno sodišče do takrat še ne bo odločilo glede Trumpove imunitete V tem primeru sodni proces ne more naprej. Če mu sodišče imuniteto prizna, bo pregona konec, če mu jo zavrne, se bo sodni proces nadaljeval.

Televizija NBC poroča, da Trump, ki se sooča z več sodnimi postopki, zavlačuje, ker upa, da bo novembra 2024 spet izvoljen na položaj predsednika in bo lahko zvezne pregone ustavil sam s tem, da bo njegov pravosodni minister odpustil Smitha.

Drugače pa je v primeru kazenskega pregona v Georgii in New Yorku, saj predsednik ZDA na procese v zveznih državah ne more vplivati. Teoretično se torej lahko zgodi, da bosta državi New York in Georgia zahtevali zaporno kazen za predsednika ZDA.