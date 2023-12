Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče ameriške zvezne države Kolorado je v torek tesno s štirimi glasovi proti trem sklenilo, da Donald Trump leta 2024 ne bo mogel kandidirati za predsednika ZDA v Koloradu, ker je pozival privržence k napadu na kongres 6. januarja 2021. Sodišče je uveljavitev odločitve zadržalo do konca pričakovane pritožbe pred vrhovnim sodiščem ZDA.

Večina vrhovnih sodnikov Kolorada je sklenila, da je Trump sodeloval v vstaji proti državi in zato ne more biti izvoljen na položaj, ker to vstajnikom prepoveduje 14. amandma k zvezni ustavi ZDA, poročajo ameriški mediji.

Presenetljiva odločitev vrhovnega sodišča Kolorada se nanaša le na Kolorado, vendar pa je tudi v drugih zveznih državah nekaj podobnih tožb proti Trumpu, ki še niso odločene.

Vrhovno sodišče ZDA lahko potrdi odločitev vrhovnega sodišča Kolorada in s tem omogoči nadaljevanje drugih tožb in tudi nove. Če odločitev razveljavi, pa bodo tudi ostale tožbe brezpredmetne.

"Predsednik Trump ni le podžigal vstaje. Tudi ko je obleganje kongresa že potekalo, je to še naprej podpiral z nenehnim ponavljanjem zahteve, naj podpredsednik ZDA Mike Pence odkloni svojo ustavno dolžnost, in s pozivi senatorjem, naj prenehajo šteti elektorske glasove. Ta dejanja pomenijo prostovoljno in neposredno udeležbo v vstaji," je zapisala večina vrhovnega sodišča Kolorada.

Sodišče je prav tako zavrnilo Trumpovo sklicevanje na svobodo govora in ugotovilo, da njegovo spodbujanje k uporu ni zaščiteno s prvim amandmajem k ustavi. Tu je šlo za njegov govor, ko je 6. januarja množici pred Belo hišo dejal, da bodo šli skupaj nad kongres in se tam borili kot hudič za svojo državo.

Še vedno se ni sprijaznil s porazom

Trump ne sprejema poraza na volitvah 2020 proti demokratu Joeju Bidnu in že leta trdi, da je šlo za prevare, ki pa jih ni dokazal.

Ameriška ustava s 14. amandmajem vsem, ki so sodelovali v vstaji ali uporu proti državi, prepoveduje potegovanje za politične položaje na volitvah. Ustava položaja predsednika ZDA ne omenja in ker doslej s tem ni bilo problema tudi sodišča niso razjasnila zadeve. Tokrat je državno vrhovno sodišče to že storilo, kmalu pa bo tudi zvezno.

Ustava države Kolorado omogoča državljanom, da vlagajo tožbe proti politikom, ki se potegujejo za položaje, če so sodelovali v vstaji.

Tožbo proti Trumpu je vložila skupina republikanskih in neodvisnih volivcev skupaj z organizacijo Državljani za odgovornost in etiko v Washingtonu.

Sodišče je na prvi stopnji sklenilo, da se je Trump udeležil vstaje, vendar obenem, da prepoved potegovanja za izvoljeni položaj po 14. amandmaju k ameriški ustavi ne zadeva predsednika ZDA.

Vrhovno sodišče države je nato v začetku meseca poslušalo argumente obeh strani v tožbi in vtis je bil, da večina sodnikov ne bo naklonjena prepovedi Trumpove kandidature.

Vodilni republikanski predsedniški kandidat Trump tožbo volivcev v Koloradu in druge podobne označuje kot patetične poskuse levičarjev, da mu preprečijo vrnitev v Belo hišo.

Trumpova ekipa se namerava pritožiti

Tiskovni predstavnik Trumpove predsedniške kampanje Steven Cheung je v torek napovedal pritožbo na odločitev vrhovnega sodišča Kolorada. Republikanci so se na odločitev sodišča odzvali kritično, medtem ko so jo demokrati pohvalili.