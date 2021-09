Ustavno sodišče zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustavno sodišče je do končne odločitve sodišča zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih, je objavljeno v uradnem listu. Pobudniki ustavne presoje so občini med drugim očitali, da je bil odlok že drugič sprejet nezakonito, ker je bil sprejet po skrajšanem postopku.

Pobudniki so zato predlagali, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci.

Z uveljavitvijo odloka bi po mnenju pobudnikov namreč nastali "nepotrebni stroški tako za prebivalce ulice kot za občino, zaradi stroška menjave" osebnih in ostalih dokumentov, zamenjave hišnih številk in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno.

Občina Radenci je očitke zavračala. Po njihovem mnenju zaradi sprejetja tega sklepa ni mogla nastati nikakršna škoda, saj odloka naj ne bi izvrševali, vse dokler ne bo znana končna usoda pobude volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma oziroma do izida referenduma.

Preimenovali so jo že dvakrat

V Radencih postopek preimenovanja Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije traja že več kot eno leto. Novo ime ceste je sicer izbral občinski svet. Župan bi jo namreč raje poimenoval po kom, ki je pomembno vplival na razvoj kraja.

Prvič je cesto občinski svet preimenoval 28. maja lani, sledila je pobuda za razpis referenduma, ki pa ga nazadnje ni bilo.

Naslednjič so jo preimenovali s spremembo odloka 29. decembra lani, vendar pa so Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o preimenovanju ceste.

V pobudi so županu Romanu Leljaku in Občini Radenci očitali več kršitev veljavnih predpisov, a se je ustavno sodišče opredelilo le do očitka o kršenju tretjega odstavka 46. člena zakona lokalni samoupravi, ki govori o 15-dnevnem roku za vložitev zahteve za naknadni referendum, o preostalih očitkih pa se ni izrekalo.

Ustavno sodišče je takrat razveljavilo odlok, ker je župan ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Leljak je napovedal ponovno sprejetje odloka o preimenovanju ceste, kar je občinski svet storil na seji 29. junija. Ustavno sodišče je znova sprejeti odlok zdaj zadržalo.