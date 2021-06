V Radencih Titovo cesto znova preimenovali v Cesto osamosvojitve

Leljak je že na začetku junija napovedal, da bodo spremenili odlok o preimenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci in cesto spet preimenovali.

Kocbek: Prebivalci Titove ceste preimenovanju odločno nasprotujejo

Na seji je bilo 16 svetnikov, predsednik sveta krajevne skupnosti in član občinskega sveta Drago Kocbek je predlagal umik točke z dnevnega reda, vendar so svetniki s šestimi glasovi za in osmimi glasovi proti predlog zavrnili. Pet svetnikov je sejo pred glasovanjem protestno zapustilo, preostalih osem je županov predlog podprlo.

Kocbek je pred tem pojasnil, da je svet krajevne skupnosti pozval župana, naj umakne predlog ali skliče zbor občanov, česar ni storil. S tem je po Kocbekovih besedah jasno pokazal, da dela proti volji občanov s ciljem, da uveljavi njemu lastno ideologijo, povzroča spore med občani in vsem po vrsti, tudi mladim, vsiljuje svojo ideologijo delovanja na delitev naši in vaši.

Kocbek je še dodal, da preimenovanju odločno nasprotujejo prebivalci Titove ceste, ki so na predhodnem posvetovanju podali skupno pripombo oziroma zahtevo, da ne želijo spremembe imena ulice. Izjavo je po njegovih besedah podpisalo 44 polnoletnih stanovalcev Titove ceste, kar predstavlja več kot dve tretjini polnoletnih oseb na tej cesti.

Občina Radenci je v začetku junija objavila predhodno posvetovanje k predlogu odloka, pripombe, mnenja in predloge so poslali svet krajevne skupnosti Radenci, podjetje Erinox, ki ima sedež na Titovi cesti, in stanovalci ceste.

Komisija za poimenovanje ulic, trgov, naselij in cest v občini Radenci je dokumente in pripombe obravnavala 8. junija in jih zavrnila. V obrazložitvi so zapisali, da so pobude v nasprotju z resolucijo Evropskega parlamenta o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope.

Ustavno sodišče je prejšnji odlok razveljavilo, ker je župan ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka. Ta je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku, zato odlok ni bil zakonit.

Občanke in občani razdeljeni na dva tabora

Po torkovi seji sta kot člana sveta odstopila Norma Bale in Dejan Berić, izvoljena na listi SD. Kot sta zapisala, je "žal v občini Radenci demokracija umrla z nastopom župana Romana Leljaka, ki samovoljno spreminja podobo občine in sprejema sumljive odločitve, ki jih bomo še dolgo plačevali občanke in občani. Župan je uspel občanke in občane razdeliti na dva tabora in jih medsebojno skregati".

Župan, ki je bil izvoljen z demokratično večino, lahko občinskemu svetu predlaga, kar želi, toda svet odloči, koalicija pa nekritično in brez poglobljenega premisleka podpira vse županove predloge, še pišeta svetnika, ki upata, "da bo tudi koalicija v nekem trenutku sprevidela manipulativno ravnanje župana in začela odgovorno politično ravnati".