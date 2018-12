Do vratu zadolženi Leljak bo vodil občino, ki ji dolguje denar #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnje županske volitve so na raven lokalne politike prinesle kar nekaj res zanimivih imen. V Radencih bo županoval kontroverzni raziskovalec povojnih pobojev Roman Leljak, ki pa je, milo rečeno, zadolžen do vratu. Leljak je namreč v osebnem stečaju, njegovi dolgovi znašajo skoraj osem milijonov evrov. Denar dolguje 500 upnikov, ki na poplačilo čakajo že od sredine 90. let, med njimi pa je tudi občina, ki jo bo vodil kot župan.