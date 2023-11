Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes med 3. in 8. uro zjutraj se bo morje razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini okoli 15 centimetrov.

Po obilnih padavinah, ki so Slovenijo dosegle v preteklih dneh, agencija za okolje (Arso) za prihodnje dni napoveduje vremensko mirnejše dogajanje. Nekatere reke se bodo v manjšem obsegu sicer še lahko razlivale tudi danes, prav tako je zjutraj še pričakovati razlivanje morja.

Danes in v prihodnjih dneh se bo vodnatost rek po napovedi Arsa povsod po državi zmanjševala, Drava v spodnjem toku, Ljubljanica in Krka pa se bodo še razlivale. Danes med 3. in 8. uro zjutraj se bo morje razlivalo na izpostavljenih delih obale v višini okoli 15 centimetrov.

Obilne padavine ob koncu tedna so sprožile nekaj novih plazov in vplivale na nekatere obstoječe. Plaz Blate v občini Kamnik, ki ga stalno spremljajo gasilci, bo po napovedih poveljnika kamniške civilne zaščite Tomaža Zabavnika predvidoma v torek ali sredo vendarle dobil alarmni sistem za opozarjanje prebivalcev na morebitno plazenje. Razlog za zamik vzpostavitve sistema je razmočen teren.

Državni sekretar in vodja službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic bo na današnji novinarski konferenci predstavil ključne naloge v prihodnjih mesecih ter med drugim podrobneje predstavil aktivnosti, ki jih v sodelovanju z župani in prebivalci v trenutno najbolj izpostavljenih občinah izvajajo pristojne službe za zagotavljanje varnosti prebivalcev.

Obnova po avgustovski ujmi oziroma predlog zakona o njej bo tudi glavna tema posveta vodij parlamentarnih strank, ki ga bo premier Robert Golob gostil v torek. Zakon bo podrobno opredelil sanacijo in vire njenega financiranja, prinesel pa bo tudi vrsto ukrepov, med drugim krajšanje nekaterih rokov z namenom pospešitev gradnje.