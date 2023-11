Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neurje, ki je zjutraj zajelo Gorenjsko, je povzročilo poplavljanje nekaterih vodotokov in meteorne vode. Sprožilo se je tudi nekaj plazov, med drugim dva v občini Bohinj. Zaradi napake na transformatorski postaji bo del Kranja predvidoma še nekaj časa brez električne energije.

Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save. Na območju Bohinja sta se sprožila dva zemeljska plazova, ki pa ju pristojni že sanirajo.

Plaz se je sprožil tudi na območju Radovljice. Ogrožal je stanovanjsko hišo, vendar so območje uspešno zavarovali, je za STA povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Radovljica Žiga Lenček. V to hišo je vdrla tudi narasla voda, ki so jo gasilci prečrpali, nato pa vodo preusmerili mimo hiše.

V Kranju je veter ponoči odkril streho transformatorske postaje na Jelenčevi ulici. Dež je nato povzročil kratek stik, zato so prebivalci večjega dela Primskovega in Kokrškega loga brez elektrike. Kot so sporočili iz Mestne občine Kranj, Elektro Gorenjska napako odpravlja, začasno pa bodo namestili agregat. Redno dobavo elektrike bodo predvidoma zagotovili do sredine dneva.

Gasilci so zaradi poplav ob vodotokih in poplav meteorne vode med drugim posredovali tudi na Bledu, v Kranju, Žirovnici in Kamniku.

Slovenijo je namreč ponoči zajela še ena, a manj intenzivna vremenska fronta z močnejšimi nalivi in sunki vetra. Agencija RS za okolje je zaradi močnega vetra izdala oranžno opozorilo za jugozahod države, zaradi obilnih padavin pa za severozahod države.

Tudi drugje je veter podrl več dreves, morje pa je poplavilo nižje dele obale. Plaz se je sprožil tudi v občini Cerkno. V naselju Rečica ob Savinji je močno narasla reka Savinja, zaradi česar so sprožili sireno, ki opozarja na nevarnost poplav.

Padavine in nevihte bodo do sredine dneva ponehale. Popoldne se bo delno razjasnilo, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na severozahodu okoli 11 stopinj Celzija.

Začetek delovnega tedna naj bi bil vremensko mirnejši.