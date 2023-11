Že v petek dopoldne je v Piranu zapihal močan veter, zaradi katerega so nastali visoki valovi, ki so uničili obalo. Ogromne skale valobrana je nametalo na cesto, zaradi česar ta dolgo ni bila prevozna, saj se zaradi razmer do nje ni dalo dostopati niti z delovnimi stroji.

Nočno neurje je na piransko promenado znova nametalo skalnat valobran. Valobran je razdejalo že petkovo neurje, v soboto so ga gasilci in pripadniki civilne zaščite postavili nazaj, danes pa je cesta ponovno neprevozna. V Piranu sta se zaradi poplavljanja morja sicer ponoči oglasili dve sireni, znova je zalilo vse gostinske lokale na rivi.

Cesta ob promenadi je trenutno neprevozna, saj so na njej še vedno velike skale, je za STA dejal Peter Ventin iz Gasilske brigade Koper. "Noč je bila spet kar aktivna, danes je poplavljalo tudi dele, ki jih zadnjič ni. Pač drugače obrne veter in nanosi morje na drug konec," je dejal.

Tudi danes je morje zalivalo gostinske lokale; poplavljeni so vsi, ki so v prvi vrsti ob morju. "En gostinec je celo rekel, da toliko, kot mu je danes poškodovalo, mu v preteklih dneh ni," je dejal Ventin.

Zalilo je tudi en lokal na Tartinijevem trgu, ki ga v preteklih dneh ni. Gasilci so namreč v odtočni jašek, kjer se deževnica zliva v morje, vstavili zamašek, da se morje ne bi razlilo po trgu. A se je na trgu nabralo toliko meteorne vode, da je poplavila ta, je pojasnil. Da ne bi prišlo še do večje škode, so vodo s trga prečrpavali z osmimi črpalkami.

Občina in civilna zaščita sta priskrbeli pesek, v soboto okrog 200 vreč, s katerimi so si ljudje lahko zavarovali domove. "Nekateri prebivalci so se res dobro zavarovali, nekateri pa si pred svoja vrata niso postavili čisto nič," je dejal Ventin. Pozivov za črpanje vode iz stanovanj sicer gasilci niso prejeli, odtekla je sama.

V Piranu so nekaj pred pol drugo uro zjutraj zaradi povišanega plimovanja morja sprožili sireno javnega alarmiranja z znakom opozorila na nevarnost. Morje je namreč začelo poplavljati nižje dele obale. Sireno so v Piranu znova sprožili ob 6. uri zjutraj. Ker je od prve sirene minilo že toliko časa, so želeli ljudi opozoriti, naj pogledajo na ulico, do kam sega voda in se po potrebi zaščitijo, je pojasnil Ventin.

