Mestni svetniki so decembra dokončno izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu v javnem holdingu, čeprav Arsenovič trdi, da je to nezakonito.

Mestni svetniki so decembra dokončno izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu v javnem holdingu, čeprav Arsenovič trdi, da je to nezakonito. Foto: STA

Mariborski župan Saša Arsenovič je uresničil svojo napoved z nedavne seje mestnega sveta in vložil upravni spor, s katerim poskuša razveljaviti odločitev mestnega sveta, ki mu je odvzel ustanoviteljske pravice v Javnem holdingu Maribor ter jih prenesel nase. Po poročanju časnika Večer je to prvič v zgodovini mesta, da župan toži mestni svet.

"Gre za vložitev upravnega spora, ki jo je župan že napovedal, saj je prepričan, da bo upravno sodišče odločitev mestnega sveta razveljavilo," so povedali na mariborski občini.

Mestni svetniki so decembra dokončno izglasovali odvzem ustanoviteljskih pravic županu v javnem holdingu, čeprav Arsenovič trdi, da je to nezakonito. Svetniki Gibanja Svoboda, SDS, LPR in Stranke mladih – Zeleni Evrope so vztrajali pri svojem tolmačenju zakonodaje, češ da je predlog popolnoma zakonit. "To, kar mi počnemo, ni le mogoče, ampak tudi edino zakonito," je povedal Igor Jurišič iz Stranke mladih – Zeleni Evrope.

Napovedal je upravni spor

Arsenovič je v primeru sprejetja predlaganega prenosa ustanoviteljskih pravic napovedal upravni spor. "Gre za odločitev, ki ni skladna z zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine, ki mestnemu svetu nikjer ne podeljujeta izvajanja nalog skupščine. Občine zastopajo župani. S predlaganim odlokom prenašate na mestni svet pristojnost, ki je z veljavno zakonodajo podeljena županu," je poudaril.

Zdaj je napoved uresničil in na upravnem sodišču vložil tožbo zoper mestne svetnike. Po poročanju Večera je to prvi takšen primer v mestu, pa tudi sicer ni ravno pogosto, da bi župani tožili mestni svet. Takšna primera sta bila na primer na Ptuju leta 2018 in v Divači leta 2010. Predlagatelji spremembe izvajanja nadzora nad holdingom menijo, da si je župan neupravičeno sam vzel ustanoviteljske pravice, ki jih je ob ustanovitvi holdinga leta 2020 imel mestni svet.

V županovi tožbi pa po navedbah Večera piše, da je mestni svet s sprejetjem spremembe omenjenega odloka zmotno uporabil materialno pravo, saj je v nasprotju z določili zakona o lokalni samoupravi in javnih financah ter statuta občine nase prenesel odločanje o sprejetju letnega poročila, ukrepih za nadzor dela direktorja, postavitvi prokurista, zastopanju holdinga v sodnih postopkih proti direktorju in nekaterih drugih zadevah.

Županova pooblaščenka je ob tem na upravno sodišče naslovila tudi predlog za izdajo začasne odredbe, s katero naj ta do odločitve sodišča zadrži izvajanje spremembe odloka. Ta naj bi začela veljati v začetku februarja.