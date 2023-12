Vplivni Mariborčan pijan razbil teslo in poskusil podkupiti zdravnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damijan Škrinjar, predsednik nadzornih svetov v Mariborskem vodovodu in Energetiki ter član nadzornega sveta Snage, je prejšnji teden pregloboko pogledal v kozarec in povzročil prometno nesrečo. Nato naj bi, da bi se izognil pregledu, poskusil podkupiti zdravnika na mariborski urgenci, poroča Večer.

Prometna nesreča, ki jo je povzročil Škrinjar, lani najbolje plačani nadzornik v sistemu podjetij Javnega holdinga Maribor, se je po poročanju Večera zgodila 22. decembra okrog 18. ure.

54-letni Škrinjar, ki se ga zaradi zasedanja vplivnih položajev v javnih podjetjih drži vzdevek supernadzornik, se je s svojo teslo zaletel v 29-letnega voznika avtomobila znamke Citroen, ki je bil v nesreči lažje poškodovan.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je 29-letnik vozil trezen, Škrinjar pa je napihal – njegov test je namreč pokazal 0,74 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Kot poroča Večer, sta bila oba voznika odpeljana na urgenco mariborskega kliničnega centra. Policisti so Škrinjarju kot povzročitelju nesreče odredili še strokovni pregled, ki pa se mu je vplivni Mariborčan poskusil izogniti tako, da naj bi z večjo količino gotovine domnevno poskusil podkupiti zdravnika.

Damijan Škrinjar naj bi imel pri sebi več kot 10.000 evrov gotovine, je poročal Večer. Foto: AP / Guliverimage

Zdravnik je denar zavrnil in o tem obvestil drugo zdravstveno osebje, to pa je poskus podkupovanja prijavilo policiji, še piše Večer. Sum storitve kaznivega dejanja so za časnik potrdili tudi pri UKC Maribor.

“Glede na težo prometne nesreče, ki je nedvomno izjemno travmatična izkušnja, se zaradi šoka, stresa in udarca okoliščin ne spominjam,” je za Večer dogodek komentiral Škrinjar, ki mu sicer ne grozi le odvzem vozniškega dovoljenja, temveč tudi kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje, še poroča Večer. Za takšno dejanje je sicer zagrožena denarna kazen ali pa zaporna kazen v trajanju od treh mesecev do treh let.