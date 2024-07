Nastajajoča proračunska predloga za leti 2025 in 2026 zagotavljata potrebna sredstva za uresničitev najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih obljubljenih reformnih dejavnosti, je po današnji proračunski seji vlade dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Natančnejši razrez odhodkov bo znan do septembra.

Vlada, ki je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela maja, je danes po besedah Mateja Arčona naredila pomemben korak naprej v proračunskem načrtovanju. Ministri so tako opravili prvo obravnavo razreza izdatkov po posameznih glavnih proračunskih porabnikih, seja pa je bila namenjena razpravi in uskladitvi predlaganega razreza ter pripomb posameznih ministrstev.

Do septembra bo sledilo nadaljnje usklajevanje, dejanski razrez odhodkov in jasnejša slika proračuna pa bosta kot običajno znana konec avgusta. Predlog sprememb sprejetega proračuna za leto 2025 in predlog proračuna za leto 2026 bo vlada skupaj z drugimi proračunskimi dokumenti v DZ poslala do konca septembra.

Arčon je dialog znotraj vlade označil za zelo konstruktiven. Foto: Bor Slana/STA

Proračuna po Arčonovih navedbah zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih reformnih dejavnosti, ki jih je obljubila koalicija.

Vlada bo tako s proračunoma zagotovila sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, reforme sistema plač v javnem sektorju, zagotovljena bodo tudi napovedana sistemska sredstva za izvedbo gradnje javnih najemnih stanovanj in sredstva za obnovo po lanski katastrofalni ujmi.

Arčon: Proračuna sta "še kako razvojno naravnana"

Proračuna sta, tako meni Arčon, ob tem "še kako razvojno naravnana". Za razvoj, inovacije in znanost bo država namenila več kot kdajkoli doslej, sredstva bodo do leta 2026 glede na številke v letu 2022 podvojena, je napovedal. Premier Robert Golob je medtem ob prihodu na današnjo sejo vlade kot eno od področij, na katerih se financiranje krepi, omenil tudi obrambo.

Arčon izpostavil, da bo spremenjeni proračun za leto 2025 bistven za to vlado

O številkah sicer Arčon podrobneje ni govoril, izpostavil pa je, da bo spremenjeni proračun za 2025 bistven za to vlado. "Ko bo realiziran, ne bomo več govorili, kaj bi in kaj bomo, temveč, kaj smo naredili," je orisal. Prepričan je, da bo imela vlada veliko pokazati.

Dialog znotraj vlade je označil za zelo konstruktiven.

Zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov so sicer že določene: za leto 2025 v skladu z odlokom o okviru za pripravo proračunov vseh štirih javnih blagajn ne smejo preseči 17,09 milijarde evrov, za leto 2026 pa ne 17,12 milijarde evrov.