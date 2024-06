Vlada je na današnji dopisni seji za državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade imenovala Petro Aršič in Metko Paragi. Aršič bo tako s 1. julijem v kabinetu prevzela področje strateškega komuniciranja, Paragi pa bo zadolžena za področje javnega zdravstva in javnega zdravja.

Aršič je strokovnjakinja na področju strateškega komuniciranja z dolgoletnimi izkušnjami v odnosih z javnostmi, političnih strategijah in kampanjah, medijskih odnosih ter organizaciji dogodkov. 10 let je bila zaposlena v uradu predsednika republike, med leti 2017 in 2022 pa je bila svetovalka tedanjega predsednika republike Boruta Pahorja, so po današnji dopisni seji sporočili iz kabineta predsednika vlade. Zadnje mesece pa je Aršič že delovala kot predstavnica za odnose z javnostmi v premierjevem kabinetu.

Paragi je medtem doktorica znanosti temeljnih medicinskih ved, ki je v sistemu javnega zdravstva delovala več kot 30 let, in sicer v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Posebej se je ukvarjala z nalezljivimi boleznimi in s tega področja 15 let vodila nacionalni javnozdravstveni laboratorij. Prav tako je bila več kot 15 let nacionalna kontaktna točka za mikrobiologijo pri Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Delovala je tudi na področju duševnega zdravja in prehrane, so njene izkušnje strnili v Golobovem kabinetu. Širši javnosti je sicer Paragi postala znana po tistem, ko je v času epidemije covida-19 opozarjala, da naj bi bili testi podjetja Majbert Pharm neprimerni za hitro testiranje na okužbe z novim koronavirusom.

V Golobovem kabinetu so sicer državni sekretarji trenutno še Maša Kociper, ki je zadolžena za odnose z DZ, Igor Mally, ki je zadolžen za evropske zadeve, Nataša Lužar, ki bdi nad medgeneracijskim dialogom in stanovanjsko politiko, Vojko Volk, ki pokriva mednarodne zadeve ter nacionalno in mednarodno varnost, in Danijel Levičar kot državni sekretar za nacionalni jedrski program. Po junijskih evropskih volitvah, na katerih mu ni uspel preboj v Evropski parlament, pa je vlada za državnega sekretarja imenovala še Jureta Lebna. Zadolžen je za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami.

Kabinet bo medtem kmalu zapustila Melita Župevc, ki je bila kot državna sekretarka zadolžena za strateško komuniciranje, predsednica republike pa jo je na predlog vlade imenovala za vodjo slovenskega predstavništva pri ZN in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.