Arbitraža: Pahor na diplomatski misiji v Bruslju

Predsednik republike Borut Pahor bo danes in v torek v Bruslju na prvem uradnem obisku po začetku drugega mandata. Danes se bo sestal z najvišjimi predstavniki EU, v torek pa bo obiskal sedež zveze Nato. Njegovo ključno sporočilo naj bi bil poziv EU k dejavnejši vlogi v prizadevanjih za uresničitev arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško.

Predsednik Borut Pahor bo visoke predstavnike EU pozval k hitrejšemu in dejavnejšemu vključevanju v prizadevanja za uveljavitev meje med Slovenijo in Hrvaško, kot jo je določilo arbitražno sodišče. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pahor se bo danes sestal s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom in predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, v torek pa z generalnim sekretarjem zavezništva Jensom Stoltenbergom.

Visoke predstavnike EU bo Pahor pozval k hitrejšemu in dejavnejšemu vključevanju v prizadevanja za uveljavitev meje med Slovenijo in Hrvaško, kot jo je določilo arbitražno sodišče, so pred odhodom v Bruselj sporočili iz predsednikovega urada.

Pahorjev obisk Bruslja prihaja v času, ko hrvaški ribiči v Piranskem zalivu vsakodnevno nezakonito plujejo po slovenskem morju. Pogosto jih spremlja hrvaška policija. Danes se izteče tudi ultimat, ki ga je hrvaški veteran Petar Janjić Tromblon dal predsedniku hrvaške vlade Andreju Plenkoviću za reševanje slovenskega mejnega vprašanja na morju, "sicer bodo to rešili veterani".

Pahor za posodobitev slovenskega varnostnega sistema

V pogovoru s Stoltenbergom pa bo predsednik republike, ki je tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, poudaril zavzemanje za posodobitev slovenskega varnostnega sistema, ki vključuje tudi povečanje vlaganj in posodobitev Slovenske vojske.

Pahor ne pričakuje, da bi Slovenija v bližnji prihodnosti lahko izpolnila zavezniški cilj dveh odstotkov BDP za obrambo, se bo pa osredotočila na tiste izdatke in specializacijo, ki ji bodo omogočali ustrezno sodelovanje v okviru zveze Nato.

To bo tretje Pahorjevo srečanje s predsedniki institucij EU od prevzema predsedniškega položaja. Na sedežu Nata bo to sploh prvi obisk predsednika republike od polnopravnega članstva Slovenije v zavezništvu.