Veteran napoveduje še večjo množico ladij v Piranskem zalivu, Plenković: Bodimo realni, smučajmo #video

Kaj bodo naredili (nekateri) hrvaški veterani

Niti po prvi napovedi hrvaškega vojaškega veterana Janjića niti po tem, ko je v soboto rok podaljšal za dva dneva, se hrvaška politika ni izrecno odzvala na njegov ultimat, češ da bodo veterani uredili razmere v Piranskem zalivu, če do izteka ultimata tega ne uredi premier Plenković. Prav tako ni konkretnega odziva na izjave hrvaške evroposlanke Ruže Tomašić, ki bi "Slovenijo soočila s silo".

Hrvaški premier je sicer izjavil: "Ne bomo se vojskovali s Slovenijo. Bodimo realni, smučajmo."

O dogajanju na terenu poroča novinar Planet TV Andrej Peroša.

Janjić: Udeležba bo še večja od sprva načrtovane

Toda Janjić bo, kot kaže, neomajno še naprej uresničeval svoje pobude. Hrvaškemu portalu index.hr je danes dejal, da "gre vse, kot je bilo načrtovano".

Janjić ugotavlja, da - kolikor mu je znano - "gospodje te dni niso vzpostavili niti enega stika s slovensko vlado, kar je porazno", in da "nikakor ne bo odstopil od svojih zahtev". Napoveduje, da bo udeležba še večja, kot je navajal v prvotnih načrtih, to je sto ladij na sredinski črti Piranskega zaliva, podrobnosti bo razkril v prihodnjih urah.

Hrvaški premier Andrej Plenković pravi: "Ne bomo se vojskovali s Slovenijo. Bodimo realni, smučajmo." Foto: STA

Jandroković: Ni dobro, da na hrvaški strani nekdo pritiska na vlado

Uradna hrvaška politika, predvsem vladajoča stranka HDZ, se ni odločneje odzvala na Janjićeve grožnje. Le predsednik sabora in glavni tajnik stranke HDZ Gordan Jandroković je dejal: "Takšna vprašanja se rešuje z dogovorom dveh strani, ena stran ne more rešiti te težave. Tu moramo biti razsodni, politika se vodi razumsko, ne s srcem. Razumem tiste, ki so živčni, a tu je treba biti razumen. Ni dobro, da nekdo na hrvaški strani pritiska na vlado, ki jo še kako skrbijo hrvaški nacionalni interesi in bo varovala hrvaške ribiče in državljane."

Foto: Andrej Peroša

Minister vendarle ne podpira Tromblonovega pristopa

Analitiki menijo, da HDZ noče odkrito nasprotovati veteranom, zlasti tisti radikalnejši frakciji, saj bi s tem lahko tvegala kakšen odstotek podpore. Janjić namreč v ultimatu svari Plenkovića, da je minister Tomo Medved, eden od glasnejših in agresivnejših pripadnikov veteranov, kot ga opisuje index.hr, prav tako na njegovi strani.

Foto: Andrej Peroša

Toda omenjeni Medved prek svojega ministrstva hrvaških veteranov sporoča, da so Tromblonove zamisli nesprejemljive in da "ima ministrstvo hrvaških veteranov polno zaupanje v predsednika vlade Republike Hrvaške, ki odprto mejno vprašanje s Slovenijo rešuje na razsoden in miren način, skladno z mednarodnim pravom in ob upoštevanju hrvaških interesov, ter ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, ki prek diplomatskih predstavništev išče konstruktivne in obojestransko sprejemljive rešitve".