Cilj svežnja je po navedbah vlade omejiti cene energentov za državljane in podjetja ter jih zaščititi pred inflacijo, veljal pa bo od 1. aprila do 30. septembra.

Vlada je največ sredstev namenila omejitvi cen energentov, sveženj pa je vreden 140 milijonov evrov. Cene elektrike in plina za gospodinjstva ter mikro, mala in srednja podjetja s porabo do 250 tisoč kilovatnih ur na leto tako ostajajo enake, kot so bile do zdaj.

Andrej Plenković je danes napovedal tudi pravico do nadomestila za stroške energije za 105 tisoč državljanov s statusom ogroženega kupca energije. Nadomestilo znaša 70 evrov mesečno, nanaša pa se na elektriko in plin.

Več kot 1,2 milijona upokojencev bo prejelo enkratno denarno pomoč v vrednosti 50 evrov. Znesek enkratne denarne pomoči za 15 tisoč brezposelnih veteranov medtem znaša sto evrov.

Hrvaška je prvi večji sveženj ukrepov za blažitev posledic rasti cen sprejela marca 2022, sedmega pa septembra lani. Skupna vrednost vseh osmih svežnjev po navedbah vlade znaša 8,3 milijarde evrov.