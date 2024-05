Andreja Katič bo zaposlila Anjo Plevčak, desno roko odstopljenega tajnika SD

Da bo Anja Plevčak prevzela vodenje kabineta ministrice za pravosodje Andreje Katič, je prvi neuradno poročal portal Necenzurirano. Njihove navedbe smo preverili in pravosodna ministrica je potrdila, da je imenovanje Plevčakove v teku.

Kot je dodala, točen datum prevzema vodenja kabineta še ni znan, saj postopki preverjanja še potekajo, predvidoma pa bo Plevčakova kot vodja kabineta nastopila v sredini maja. Na tem mestu bo zamenjala Živo Živkovič, ki so jo na kongresu stranke SD izvolili za novo generalno sekretarko stranke.

Katičeva: Ocenjujem, da bo kos mojim pričakovanjem

Zanimalo nas je tudi, ali se ji zdi izbira Plevčakove primerna, glede na to, da gre za pomočnico nekdanjega glavnega tajnika SD Klemna Žiberta, ki je vpleten v afero sodna stavba, zaradi katere je v začetku februarja odstopil s položaja.

Kot je v odgovoru pojasnila Katičeva, je za vodjo kabineta vabila več kandidatk in kandidatov, vendar se nihče ni odločil, da bi zapustil svojo sedanjo kariero in se za dobri dve leti preselil na to delovno mesto. "Če se pošalim, mogoče tudi zato, ker sem poznana kot vodja, ki od svojih najbližjih sodelavk in sodelavcev mnogo zahteva. Z mano verjetno ni vedno lahko delati," je zapisala Katičeva.

"Vodja kabineta posebnih pooblastil ne bo imela, za način dela smo se znotraj ministrstva že dogovorili, z vsemi projekti in postopki želim biti tudi osebno seznanjena in njihov potek obravnavati na kolegiju, kjer so prisotni vsi direktorji. Kolegico poznam že dalj časa in ocenjujem, da bo kos mojim pričakovanjem," je sklenila ministrica.