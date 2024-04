Stavbo na Litijski bodo ministrstvu predali prihodnji teden. Katičeva: Nimamo sredstev za obnovo.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič in namestnica generalne državne odvetnice Mateja Senih sta predstavili glavne ugotovitve cenilnega poročila za poslovno stavbo na Litijski cesti 51 ter nadaljnje ukrepe, ki jih bodo sprejeli v zvezi z omenjeno stavbo. "Ministrstvo je prejelo cenitev, s čimer so izpolnjeni pogoji za primopredajo, za datum smo predlagali 7. maj," je dejala Katičeva. Dodala je, da na ministrstvu nimajo sredstev za obnovo. Ta bi jih namreč stala 5,55 milijona evrov.

Cenilci, ki jih je po spornem nakupu nove sodne stavbe na Litijski najelo državno odvetništvo, so stavbo ocenili na šest milijonov evrov.

"Zelo oteženo je bilo pridobivanje podatkov, ki se nanašajo na dokumentacijo, saj je bil objekt zgrajen leta 1989, dokumentacija pa se ni hranila skladno s predpisi. Čakalo nas bo še kar nekaj dela," je dejala Katičeva

Parkirišča bi morala biti zgrajena pred stavbo Lidla, a stavbna pravica ni bila vpisana v zemljiško knjigo. "Nov podatek je, da se za potrebe stavbe zgradi 85 parkirnih mest. Neposredno ob stavbi je treba dobiti tudi manjše zemljišče, kjer naj bi bilo nekaj parkirišč."

Površine se med seboj nekoliko razlikujejo, gre za okoli sto kvadratnih metrov, je navedla Katičeva. Pri ocenjevanju tržne vrednosti se je upoštevalo, da bo stavbno pravico mogoče uveljaviti.

Objekta trenutno ni mogoče uporabljati

Stavba je vredna šest milijonov evrov, sanacija pa bi stala še okoli 5,55 milijona evrov.

"Objekta trenutno ni mogoče uporabljati. Električne energije ni, že dalj časa je izpostavljena pritekanju meteorne vode. Izvedenci so opozorili, da je treba čim prej pristopiti k sanaciji. Treba je zamenjati fasado, streho, vso inštalacijo urediti na novo, ventilacijo, kupiti novo pohištvo in še in še," je naštela ministrica. Za objekt pa ni bojazni, da bi se pri potresu poškodoval.

Za primopredajo so predlagali prihodnji torek

Primopredajo stavbe bi opravili prihodnji torek. "Ministrstvo bo zdaj pregledalo dokumentacijo in do prihodnjega tedna to pripravilo tako, da bo objavljeno na spletni strani. Ministrstvo je v petek pooblaščenko prodajalca obvestilo, da je prejelo cenitev, s čimer so izpolnjeni pogoji za primopredajo, za datum smo predlagali 7. maj," je dejala.

Po prevzemu bodo, kot je dejala Katičeva, zagotovili zavarovanje stavbe, postavili zaščitno ograjo, zagotovili fizično varovanje in zaprtje odprtin. To bi bilo, kot je dejal ministrica, mogoče narediti sredi maja ali proti koncu meseca. Objekt ni primeren za potrebe sodišč ali arhivov, ne more pa odgovoriti na vprašanje, za kaj bi objekt lahko uporabili, je dejala Katičeva in dodala, da na ministrstvu nimajo sredstev za obnovo.

Nakup stavbe preverja tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Zlorabe položaja pri poslu je osumljenih 13 ljudi, protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo kaznivega dejanja, pa po navedbah NPU znaša najmanj 3,4 milijona evrov.

Ob koncu je ministrica povedala, da nadzor nad cenilci opravlja strokovno združenje, in če bodo ugotovljene nepravilnosti, lahko ministrstvo sproži postopek. "Odgovornost mi nalaga, da podam kazensko ovadbo," je rekla Katičeva, na vprašanje, zoper koga bi vložila kazenske ovadbe, pa je odgovorila, da je to stvar organov pregona. Dodala je, da so dvema sodelavcema ministrstva izrekli izredno odpoved, a sta oba še v delovnem razmerju.