Agencija Pinoy 386: v Slovenijo prek nje vsaj tisoč Filipincev letno #video

Filipini veljajo za eno največjih izvoznic delovne sile. Ta azijska država šteje 115 milijonov prebivalcev, od tega naj bi jih 11 milijonov delalo v tujini. Za njihovimi kadri se ozirajo tudi slovenski delodajalci, pri tem pa jim je po novem v pomoč na voljo agencija Pinoy 385. V Sloveniji načrtuje od tisoč do 1.500 zaposlitev Filipincev letno.

Slovenija se je ob kadrovski stiski delodajalcev že pred časom odločila za vzpostavitev konzulata na Filipinih, ki naj bi olajšal in pospešil postopke zaposlovanja filipinskih delavcev v Sloveniji. Konzulat se uradno še ni odprl, je pa v filipinskih mestih Manila in Cebu zainteresiranim Filipincem že omogočena oddaja biometričnih podatkov za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Sloveniji.

Posledično je v Sloveniji začela delovati agencija za zaposlovanje filipinskih delavcev Pinoy 386. Gre za sestrsko podjetje agencije Pinoy 385, ki je na Hrvaškem, Madžarskem in Slovaškem v petih letih zaposlila več kot pet tisoč delavcev s Filipinov.

Filipini strogo obravnavajo migrante

Kot je na današnji predstavitvi agencije v Ljubljani dejal ustanovitelj in direktor agencije Pinoy Stjepan Jagodin, so Filipini že pred 40 leti ustanovili posebno ministrstvo za delavce migrante in poskrbeli za strogo regulacijo zaposlovanja Filipincev v tujini.

Vsako podjetje, ki želi zaposliti filipinskega delavca, se mora posledično najprej akreditirati pri filipinskih oblasteh, filipinski delavec, ki se zaposluje v tujini, pa pridobi poseben certifikat, na podlagi katerega ima filipinska država vpogled v to, za katero podjetje bo delal in pod kakšnimi pogoji, je navedel Jagodin.

Predpogoj za zaposlitev filipinskega delavca je zagotavljanje enakih pogojev zaposlitve in razmer dela, kot jih imajo primerljivi delavci v državi, v katero odhaja na delo, s tem pa se po Jagodinovih besedah podjetjem onemogoča, da bi filipinskim delavcem dajala nižje plače oz. da bi zniževala plače v posameznih sektorjih.

Poleg tega so delodajalci dolžni filipinskemu delavcu poravnati povratno letalsko vozovnico, stroške dovoljenja za prebivanje v državi, zdravniškega pregleda ipd.

S trebuhom za kruhom

Evropske države naj bi bile za filipinske delavce zelo privlačne. Povprečna plača na Filipinih namreč znaša okoli 300 dolarjev, pri čemer se dela deset ur dnevno šest dni na teden, letni dopust je na voljo od sedem do deset dni, v primeru bolniške odsotnosti pa se nadomestilo poravna za največ sedem dni, je tamkajšnje razmere opisal Jagodin.

Slovenska podjetja, ki so pri agenciji Pinoy že pokazala interes za zaposlovanje filipinskih delavcev, po njegovih besedah prihajajo iz panog trgovina na drobno, logistika in gostinstvo in turizem. Pričakuje se tudi zaposlovanje teh delavcev v zdravstvu oz. socialnem skrbstvu.

Pinoy 386 le posrednik

Pinoy 386 sicer v Sloveniji ni vpisan kot agencija za zagotavljanje dela, temveč bo njegova aktivnost le posredovanje. Delavci tako ne bodo zaposleni pri agenciji, temveč neposredno pri delodajalcih.

Direktorica agencije Pinoy 386 Anuška Cerovšek Beltram je danes izpostavila več prednosti filipinskih delavcev. Poleg tega, da tekoče govorijo angleško, "so zelo prilagodljivi, hitro se vključijo v kulturo in so zelo marljivi".

Strah pred izkoriščanjem

Fraze, kot so "pridni delavci", pa je zmotile vodjo Delavske svetovalnice Gorana Lukića, ki je ob robu dogodka pred novinarji izpostavil zaskrbljenost v zvezi z nadzorom nad spoštovanjem delavskih pravic teh delavcev, posebej v luči tega, da so navajeni na slabši delovnik.

"Izkoriščanje se na žalost vedno dogaja," je dejal. V tej luči se je zavzel za vzpostavitev preventivnega mehanizma. Od agencije Pinoy 386, Inšpektorata RS za delo, Zavoda RS za zaposlovanje in konzularnega predstavništva pričakuje ustrezno informiranje delavcev in tudi agencije same o vseh delodajalcih, ki so v prekrškovni evidenci inšpektorata za delo. "Verjamem, da agencija, ki ima takšen profesionalni namen, kot je ta, ne bo sodelovala s takimi delodajalci," je še navedel.

Podpis memoranduma o sodelovanju na področju dela med Slovenijo in Filipini, ki naj bi pomenil pomemben korak k dodatnemu olajšanju postopkov zaposlovanja Filipincev v Sloveniji, je predviden v začetku aprila.