Na poti na morje je 36-letnemu Korošcu s celovškimi registrskimi tablicami pred razcepom Gaberk v smeri proti Kopru počila sprednja desna guma in brezskrben dopust se je spremenil v pravo nočno moro. Njegovo vozilo je pobrala avtovleka, ki je sam sploh ni poklical, in mu kljub obljubam o brezplačnih storitvah na koncu mastno zaračunala. Na sistematično zavajanje nepooblaščenih izvajalcev pomoči na cesti opozarjajo tudi pri AMZS.

Par iz Avstrije se je 17. maja odpravil na morje. Ker jima je pred razcepom Gabrk v smeri proti Kopru počila sprednja desna guma, sta na pomoč poklicala avstrijsko združenje voznikov ARBÖ. Kot je za avstrijski Kleine Zeitung povedal 36-letnik, so mu na združenju zagotovili, da bodo na pomoč poslali slovensko partnersko podjetje za avtovleko, to je AMZS.

Najprej so na kraj prispeli delavci Darsa in zavarovali vozilo na odstavnem pasu, pol ure pozneje pa je prišla avtovleka. Vozilo so naložili na tovornjak, z ženo pa sta prisedla v kabino. Med potjo je 36-letnika najprej klical moški s slovensko telefonsko številko in ga vprašal, kje je, nato pa je prejel še klic avstrijskega ARBÖ, kjer so ga prav tako spraševali, kje je. Voznik avtovleke mu je medtem zagotovil, da je z ARBÖ vse dogovorjeno in da je vleka brezplačna, zato ni posumil, da bi bilo lahko karkoli narobe.

Šele ko so se peljali mimo Ljubljane, mu je postalo jasno, da nekaj ni v redu. Po 50 kilometrih vožnje so prispeli v avtomehanično delavnico podjetja Global avto na Vranskem, kamor so po besedah 36-letnika na vsakih 20 ali 30 minut prihajala vlečna vozila z naloženimi avtomobili, večinoma s tujimi registrskimi tablicami.

Ni mu preostalo drugega, kot da poravna račun v višini 1.021 evrov

Najprej so mu zamenjali dve gumi, za kateri se je kasneje izkazalo, da sta bili rabljeni, nato pa so ga obvestili, da mora vse stroške, torej vleko, gume in delo, poravnati sam, saj da od ARBÖ ni prejel nobenega sporočila. Poravnal je račun v višini 1021,14 evra, od tega so mu kar 260 evrov zaračunali za dve rabljeni pnevmatiki, 447 evrov pa je stal prevoz vozila.

Vse kaže, da je bil Avstrijec tarča nepooblaščenega izvajalca pomoči na cesti, pred katerimi opozarjajo tudi na AMZS. V podjetju Global avto so za Dnevnik, ki je poročal o tej zgodbi, odgovorili, da so vse storitve izvedli kakovostno in da se je stranka z višino predračuna strinjala. Prav tako zanikajo, da bi mu obljubili brezplačno storitev, rabljene pnevmatike pa so mu montirali zato, ker bi moral na nove čakati vsaj en dan.

Zgodba se še nekoliko zaplete, saj so v podjetju Global avto, ki je v lasti Sama Feštajna, najprej trdili, da vozila na Vransko ni pripeljala njihova vlečna služba, pač pa Avtovleka Marinčič, ki je v lasti Boruta Marinčiča. Ta je za omenjeni medij navedbe podjetja Global avto zanikal. Pozneje so svoj odgovor spremenili, da je vozilo v njihovo avtomehanično delavnico pripeljala Avtovleka Zvon.

Zaradi podobnih pritožb o zavajanju voznikov, predvsem romunskih, se je pod drobnogledom že pred časom znašlo še eno podjetje Sama Feštajna, in sicer Avtovleka Žonta, še poroča Dnevnik.

Avstrijski ARBÖ je seznanjen z opisanim primerom in ga preučuje, a se o nadaljnjih postopkih še odloča, saj so možnosti za uspeh kazenske ovadbe v Sloveniji skoraj ničelne, so navedli za Dnevnik.