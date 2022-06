Štiriintridesetletnik skrival vojaško orožje in strelivo, poleg tega še nasilen v družini

Bežigrajski policisti so prejšnji petek opravili hišno preiskavo pri 34-letnem osumljencu, pri katerem so našli več kosov orožja. Moški je v priporu.

Policisti so po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo, pri tem pa našli in zasegli dve avtomatski puški (vojaško orožje), pištolo, več nabojev in teleskopsko palico.

"Osumljenec je bil zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po členu 307/I KZ-1, ker je hranil vojaško orožje ter strelivo, katerih promet, nabava in posest posameznikom ni dovoljena, ter kaznivega dejanja nasilja v družini, priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor," so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.