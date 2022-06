V ZDA dogovor obeh strank glede orožja

Skupina 20 ameriških senatorjev iz obeh strank, republikanske in demokratske, je danes sporočila, da so dosegli dogovor glede ukrepov za omejitev nasilja z orožjem, s katerim želijo preprečiti dogodke, kot sta bila nedavna strelska pohoda v Buffalu in Uveldeju. Bela hiša je dogovor pozdravila, čeprav je po njihovi oceni nezadosten.

Predlog vključuje temeljitejše preglede kupcev orožja, mlajših od 21 let, spodbude državam, da onemogočijo dostop do orožja osebam, ki predstavljajo tveganje, spodbude za večjo varnost v šolah ter za ukrepe na področju duševnega zdravja.

Predlog pa ne vsebuje ključnih točk reforme, ki jo predlagajo demokrati oziroma predsednik Joe Biden.

Ta je kljub temu pozdravil dogovor, ki je po njegovi oceni sicer nezadosten, ampak pomemben. Dejal je, da gre za najpomembnejše besedilo o nadzoru nad orožjem, o katerem bo v zadnjih desetletjih glasoval kongres.

"Ob podpori obeh strank ne vidim opravičila za odlašanje in ni razloga, da ga ne bi oba domova kongresa hitro sprejela," je dejal.

Predsednik se je sicer zavzemal za prepoved uporabe jurišnih pušk, kakršni sta bili uporabljeni v zadnjih dveh strelskih pohodih, v katerih je skupaj umrlo 31 ljudi, oziroma vsaj za zvišanje starostne meje, pri kateri lahko posameznik puško nabavi.

Predlagal je še okrepitev preverjanja kupcev orožja, zahteve za varno hrambo orožja, pa tudi, da bi bili proizvajalci odgovorni za zločine, storjene z njihovim orožjem.

Predstavniški dom, v katerem imajo večino demokrati, je pred nekaj dnevi sprejel sveženj predlogov, med njimi zvišanje starostne meje za nakup polavtomatskih pušk z 18 na 21 let. A v senatu demokrati nimajo potrebnih 60 glasov, da bi zagotovili njihovo sprejetje, zato je bilo nujno doseči dogovor, ki ga podpirata obe stranki.

Republikanci sicer večinsko nasprotujejo omejevanju pravice do orožja, ki je zapisana v ameriški ustavi.

V soboto so po ZDA potekali protesti, na katerih so tisoči ljudi zahtevali, da kongres sprejme reformo in omeji dostop do orožja.