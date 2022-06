Na Srba v kopalkah planilo sedem policistov, ta je pretepel štiri #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so na Malti aretirali 33-letnega srbskega državljana, ki je bil na begu kar štiri mesece zaradi vpletenosti v pretep februarja letos, ko je v malteški Marsaskali huje poškodoval 29-letnega moškega. Na posnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, se je na Srba v kopalkah spravilo sedem policistov, a 33-letnik se ni zlahka predal, saj je med prerivanjem poškodoval štiri policiste.

33-letnega srbskega državljana, ki je iz Srbije pobegnil s ponarejenim hrvaškim potnim listom, iščejo tudi v Srbiji zaradi domnevnega posedovanja in proizvodnje nezakonitega eksploziva in strelnega orožja, je po incidentu povedal policijski inšpektor.

Opazovali so ga, ko je zahajal v lokalni klub

"Policisti so skupaj z Enoto za hitre intervencije ugotovili, da je Srb pogosto obiskoval lokalni klub. Ko je zagledal policiste, je skušal pobegniti. Ti so ga skušali obvladati, a se je upiral. Sodelovanje s policijo je odklonil, po prepiru pa se je med njimi vnel pretep. Pri tem je 33-letnik lažje poškodoval štiri pripadnike malteške policije, ki so ga skušali zadržati," je še poročal Blic.

Srbski državljan je obtožen, da je 17. februarja med pretepom v lokalu v Marsaskali hudo poškodoval Maltežana ter kršil javni red in mir. Obtožujejo ga tudi uporabe ponarejenega potnega lista in dajanja lažnih podatkov 5.marca, 5. junija pa še nasilnega upora aretaciji, napada, groženj in lažjega poškodovanja policistov.

Srbski državljan Nikola na sodišču krivde ni priznal in je pridržan.