Iščejo ga že več kot mesec dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

30. aprila 2022 je eden od obiskovalcev tekme Prve lige Telemach med Mariborom in Koprom pri stadionu Ljudski vrt v Mariboru z uporabo fizične sile policistom preprečil izvedbo uradne naloge, pri čemer so bili poškodovani trije policisti. Zaradi razjasnitve dogodka in identitete napadalca mariborski policisti morebitne očividce prosijo za pomoč.