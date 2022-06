S kijem nad policista in policistko

Včeraj okoli 21.30 so policiste poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj razbijal po hiši in ustrahoval družinske člane. Na kraj so takoj napotili policistko in policista iz Novega mesta.

36-letni moški ni upošteval njunih ukazov, naj preneha kršitev, v roki je držal lesen kij, s katerim je pred tem razbijal stekla, hodil proti policistki in policistu ter jima grozil z napadom. Z uporabo prisilnih sredstev sta ga uspešno obvladala in zadržala do prihoda reševalcev. Ti so mu oskrbeli roko, ki si jo je poškodoval ob razbijanju stekla.

Preiskavo dogodka in okoliščin še nadaljujejo

Osumljenca so po oskrbi odpeljali v prostore za pridržanje. Novomeški kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin nasilnega ravnanja in bodo zoper storilca po končani preiskavi na pristojno tožilstvo vložili kazensko ovadbo, so zapisali na policiji.